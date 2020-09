US Open: थीम क्वार्टर फाइनल में, 'बिग थ्री' की गैरमौजूदगी में खिताब के बड़े दावेदार

नोवाक जोकोविच के अप्रत्याशित घटनाक्रम के कारण बाहर हो जाने के बाद खिताब के प्रबल दावेदार बने डोमिनिक थीम और दानिल मदवेदेव ने सीधे सेटों में जीत दर्ज करके यूएस ओपन क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया.

ऑस्ट्रिया के दूसरी वरीयता प्राप्त थीम ने पुरुष एकल के चौथे दौर में कनाडा के 15वें वरीय फेलिक्स आगुर अलीसामी को 7-6 (4), 6-1, 6-1 से हराया, जबकि तीसरी वरीयता प्राप्त रूसी खिलाड़ी मदवेदेव ने अमेरिका के फ्रांसिस टिफोउ को 6-4, 6-1, 6-0 से पराजित किया.

यह 2004 के फ्रेंच ओपन के बाद किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पहला अवसर है जब रोजर फेडरर, राफेल नडाल या नोवाक जोकोविच में से कोई भी क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंचा.

थीम ने कहा, ‘यह मायने नहीं रखता कि यहां ‘बिग थ्री’ हैं या नहीं. हर कोई ट्रॉफी उठाना चाहता है.’

