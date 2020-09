फ्रेंच ओपन: COVID-19 के बढ़ते मामलों के बीच दर्शकों को आने की इजाजत

फ्रांस में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बावजूद इस महीने फ्रेंच ओपन में दर्शकों को प्रवेश की अनुमति रहेगी. आयोजकों ने सोमवार को यह जानकारी दी.

आयोजकों ने क्लेकोर्ट के इस एकमात्र ग्रैंड स्लैम के स्वास्थ्य प्रोटोकॉल सोमवार को जारी किए. यह टूर्नामेंट मई में खेला जाता है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण स्थगित होने के बाद अब 21 सितंबर से 11 अक्टूबर तक खेला जाएगा.

फ्रेंच टेनिस महासंघ के अध्यक्ष बर्नार्ड जियूडिसेल्ली ने कहा ,‘यह टेनिस की बहाली के बाद पहला टूर्नामेंट होगा जिसमें दर्शक मौजूद होंगे.’

The FFT clarifies the conditions under which Roland-Garros 2020 can be held and gets ready to welcome tennis fans on 21st September : #RolandGarros pic.twitter.com/IFcbNFuzc0