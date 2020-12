मैक्सवेल का चैपल को जवाब- 'स्विच हिट' क्रिकेट के नियमों के अंदर ही

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान इयान चैपल ने भले ही ‘स्विच हिट’ को पूरी तरह से अनुचित करार दिया हो, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल इसे खेलने में कुछ भी गलत नहीं मानते और उन्होंने इसे समय के साथ क्रिकेट के विकास का हिस्सा बताया.

स्विच हिट में बल्लेबाज गेंदबाज के रन-अप शुरू करने के बाद अपने हाथों (बाएं हाथ से दाएं हाथ में या फिर दाएं से बाएं हाथ में बल्ला पकड़ लेना) को बदल देता है.

