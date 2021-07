Wimbledon: जोकोविच फाइनल में, बेरेटिनी से होगा खिताबी मुकाबला

सर्बियाई स्टार नोवाक जोकोविच ने विम्बलडन के फाइनल में जगह बना ली है. सेमीफाइनल में वर्ल्ड नंबर-1 जोकोविच ने कनाडा के डेनिस शापोवालोव को सीधे सेटों में 7-6 7-5 7-5 से मात दी. जोकोविच अब रविवार को फाइनल में इटली के मैटियो बेरेटिनी से भिड़ेंगे.

अब तक पांच विम्बलडन खिताब जीत चुके 34 साल के जोकोविच 20वें ग्रैंड स्लैम खिताब से महज एक कदम दूर हैं. एक और खिताब के साथ ही वह सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने के रोजर फेडरर (20) और राफेल नडाल (20) की बराबरी कर लेंगे.

