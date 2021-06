Wimbledon 2021: सेरेना विलियम्स बाहर, पहले दौर के मैच के दौरान चोटिल

दिग्गज सेरेना विलियम्स को विम्बलडन 2021 से बाहर होना पड़ा है. बेलारूस की अलेकसांद्रा सासनोविच के खिलाफ पहले दौर के मुकाबले के दौरान वह चोटिल हो गईं और उन्हें मैच से हटना पड़ा.

अमेरिकी धुरंधर विलियम्स का 8वां विम्बलडन एकल खिताब जीतने और मार्गरेट कोर्ट के 24 ग्रैंड स्लैम रिकॉर्ड की बराबरी करने का सपना तब टूट गया, जब वह कोर्ट पर फिसल गईं और बाएं टखने में परेशानी हुई.

Gut wrenching first set for Serena Williams. Tried to tough it out but clearly couldn’t power through. Hopefully not the end of Serena’s run. #Wimbledon pic.twitter.com/6br2drkzVy