Birthday Special: हरमनप्रीत कौर के नाम हैं कई खास रिकॉर्ड, कोहली भी इस मामले में उनसे पीछे

आठ मार्च भारतीय महिला टी20 टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर के लिए काफी खास है. इसी दिन अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और आज ही हरमनप्रीत अपना 32वां जन्मदिन मना रही हैं. हरमन ने क्रिकेट की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है.

हरमनप्रीत कौर ने 2017 के महिला वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 115 गेंदों में नाबाद 171 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी. इस धमाकेदार पारी में उन्होंने 20 चौके और 7 छक्के जड़े थे.

