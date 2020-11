T20: बेयरस्टो की तूफानी पारी से इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को दी शिकस्त

जॉनी बेयरस्टो ने 48 गेंदों में नाबाद 86 रन बनाकर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में इंग्लैंड को 5 विकेट से जीत दिलाई. दक्षिण अफ्रीका ने 6 विकेट पर 179 रन बनाए थे, जिसके जवाब में इंग्लैंड ने 4 गेंदें बाकी रहते 5 विकेट पर 183 रन बनाए. बेयरस्टॉ ने आखिरी ओवर की पहली और दूसरी गेंद पर क्रमश: चौका और छक्का लगाकर टीम को जीत तक पहुंचाया.

कोरोना वायरस महामारी के कारण ब्रेक के बाद दक्षिण अफ्रीका में यह पहला अंतरराष्ट्रीय मैच था. इंग्लैंड ने केपटाउन में खेले गए इस मैच की जीतकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़ते हासिल कर ली है. अगला मैच 29 नवंबर को खेला जाएगा.

दक्षिण अफ्रीका ने मैच पर दबदबा बनाए रखा था, लेकिन बूरान हेंडरिक्स के डाले 17वें ओवर में बेयरस्टो और कप्तान इयोन मॉर्गन ने 28 रन बना डाले. इसी ओवर से मैच का नक्शा बदल गया. इंग्लैंड को इस ओवर से पहले 24 गेंदों में 51 रन चाहिए थे, लेकिन इसके बाद 18 गेंदों में 23 रनों की जरूरत थी.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England win by 5️⃣ wickets! 🎉



A magnificent knock from Jonny Bairstow who finishes things with a maximum to end unbeaten on 8️⃣6️⃣ 🙌 #SAvENG SCORECARD ▶️ https://t.co/MHZQn5ZcJa pic.twitter.com/G2mOoKiRtY