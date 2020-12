टूर मैचः शुभमन गिल और पृथ्वी शॉ 'शून्य' पर लौटे, पुजारा-रहाणे की फिफ्टी

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुप्रतीक्षित टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम अभ्यास मैच में अपनी तैयारी परखने के लिए उतरी है. 17 दिसंबर से टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. सिडनी में दौरे के पहले तीन दिवसीय अभ्यास मैच में भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही.

रविवार को सिडनी के ड्रमोयेन ओवल में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी 'इंडियंस' टीम के दोनों सलामी बल्लेबाज बिना कोई रन बनाए आउट हो गए. शुभमन गिल और पृथ्वी शॉ बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए.

Shubman Gill ✅

Prithvi Shaw ✅



The Aus A side had the perfect start against the Indians in Sydney



WATCH LIVE: https://t.co/bz6aBDzoh4 #AUSAvIND pic.twitter.com/rTV7RDIXIg