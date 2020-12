संन्यास के बाद बोले पार्थिव- आज जो भी हूं उसमें गांगुली-कुंबले का बड़ा योगदान है

विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने संन्यास की घोषणा करने के बाद बुधवार को कहा कि दिग्गज भारतीय खिलाड़ी अनिल कुंबले के साथ उनके पहले टेस्ट कप्तान सौरव गांगुली ‘सही मायने में नेतृत्वकर्ता’ थे और क्रिकेट के अलावा जिंदगी में भी उन पर इन दोनों खिलाड़ियों का काफी प्रभाव रहा है.

इस 35 साल के इस खिलाड़ी ने 18 साल के अपने क्रिकेट करियर को अलविदा करते हुए कहा कि गुजरात के लिए घरेलू क्रिकेट के लगभग सभी खिताब के अलावा 3 बार आईपीएल (इंडियन प्रीमियर लीग) चैम्पियन बनने के बाद आगे बढ़ने का यह ‘सही समय’ है.

पार्थिव ने चुनिंदा पत्रकारों के साथ ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘लोगों के प्रबंधन कौशल के मामले में मैं हमेशा सौरव गांगुली को सही मायने में नेतृत्वकर्ता मानता हूं. सौरव और अनिल महान कप्तान थे. मैं आज जो हूं उसे बनाने में उनका काफी योगदान है.’

पार्थिव का सबसे यादगार पल- रावलपिंडी में अर्धशतक लगाना

उन्होंने कहा, ‘मेरे पास अभी भी पहले टेस्ट मैच की टोपी है, जिसे दादा (गांगुली) ने मुझे दिया था. हेडिंग्ले (2002) और एडिलेड (2003-04) में टेस्ट जीत और रावलपिंडी में पारी का आगाज करते हुए अर्धशतक लगाना मेरे लिए सबसे यादगार पल हैं.’ सचिन तेंदुलकर ने भी ट्वीट कर रावलपिंडी की पारी की तारीफ की है.

2004 में पाकिस्तान के खिलाफ रावलपिंडी टेस्ट में पार्थिव पटेल ने वीरेंद्र सहवाग के साथ पारी का आगाज किया था. सहवाग को पहली ही गेंद पर शोएब अख्तर ने कैच कराया, इसके बाद पार्थिव ने राहुल द्रविड़ के साथ 129 रनों का साझेदारी की. पार्थिव 69 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए थे.

Congratulations on a wonderful career, Parthiv!



Your never say never attitude is something that has always stood out for me and I still remember the gutsy innings you played against Pakistan at Rawalpindi as an opener.



All the very best for your future endeavours my friend. pic.twitter.com/iuWhcvjv68