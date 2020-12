अफ्रीकी टीम 14 साल में पहली बार PAK में खेलेगी, टेस्ट सीरीज भी होगी

दक्षिण अफ्रीका जनवरी में दो टेस्ट और तीन टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेलने के लिए पिछले 14 वर्षों में पहली बार पाकिस्तान का दौरा करेगा.

टेस्ट मैच कराची और रावलपिंडी में जबकि तीनों टी20 मैच लाहौर में खेले जाएंगे. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने बयान में कहा, ‘दक्षिण अफ्रीका की टीम 16 जनवरी को कराची पहुंचेगी और नेशनल स्टेडियम कराची में 26 से 30 जनवरी के बीच पहला टेस्ट मैच खेलेगी.’

CONFIRMED: SA tour to Pakistan 🏏@OfficialCSA is pleased to confirm that the #Proteas men’s team will travel to @TheRealPCB for their first tour since 2007. It will consist of a two-match Test and a three-match T20 series.

👉 https://t.co/a9UdLiSMcR#PAKvSA #SeeUsOnThePitch pic.twitter.com/IbYX3FHTf3