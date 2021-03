सचिन बनाना चाहते हैं क्रिस ट्रेमलेट जैसी बॉडी, किया मजेदार ट्वीट

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं. उन्होंने कई बार चुटीले ट्वीट्स के साथ प्रशंसकों को आकर्षित किया है. अब सचिन ने इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर क्रिस ट्रेमलेट को लेकर एक मजेदार ट्वीट किया है.

39 साल के ट्रेमलेट ने सचिन तेंदुलकर के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा था, 'यदि मैं 47 साल की उम्र में सचिन की तरह दिख सकूं, तो मेरे लिए यह प्रसन्नता की बात होगी.

If I can look as good as this guy at his age i’ll be a very happy man @sachin_rt pic.twitter.com/6iZQ625zZG