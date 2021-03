IND vs ENG: टीम इंडिया को लगाना होगा जोर, T20 में इंग्लैंड देगा कड़ी टक्कर

टीम इंडिया के सामने अब टी20 चैलेंज है. इंग्लैंड के खिलाफ पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला शुक्रवार को खेला जाएगा. भारतीय टीम की नजरें सीरीज जीतने के अलावा अपनी मेजबानी में इस साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए ‘परफेक्ट’ संयोजन तलाशने पर टिकी होंगी. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यह मैच शाम 7.00 बजे शुरू होगा.

कप्तान विराट कोहली का मुख्य लक्ष्य इस सीरीज के जरिए अक्टूबर में होने वाले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के लिए कोर खिलाड़ियों की पहचान करना होगा. भारतीय कप्तान इसके लिए इयोन मॉर्गन की अगुआई वाली दुनिया की नंबर एक टी20 टीम से बेहतर प्रतिद्वंद्वी की उम्मीद नहीं कर सकते.

सीरीज के दौरान सपाट पिचों पर ढेरों पर बनने की संभावना है और ऐसे में भारतीय गेंदबाजों की राह आसान नहीं होगी. इंग्लैंड के आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर ने हाल में कहा था, ‘हमारे लिए यह शानदार मौका है कि हमें उन हालात में खेलने का मौका मिल रहा है, जहां हमें विश्व कप खेलना है.’

