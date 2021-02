हसन-आफरीदी के तूफान में उड़ा साउथ अफ्रीका, PAK ने किया 2-0 से सफाया

पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को 95 रनों से हराकर टेस्ट सीरीज को 2-0 से अपने नाम किया. तेज गेंदबाज हसन अली ने टेस्ट मैच में पहली बार 10 विकेट झटके. इस जीत के बाद पाकिस्तान की टीम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पांचवें स्थान पर आ गई, जो 2017 के बाद उसकी सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है. दक्षिण अफ्रीका की टीम छठे स्थान पर खिसक गई.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान ने घरेलू टेस्ट सीरीज में 18 साल बाद सफलता हासिल की है. पाकिस्तान ने पिछली बार 2003 में घरेलू टेस्ट सीरीज में दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया था.

Pakistan gain eight rating points to jump to No.5 in the @MRFWorldwide ICC Test Team Rankings after the #PAKvSA series 👏 pic.twitter.com/l05HwixTd0

एडेन मार्करम ने 108 और तेंबा बावुमा ने 61 रनों की पारी खेलने के साथ चौथे विेकेट के लिए 106 रनों की साझेदारी कर मैच के पांचवें दिन दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदें जीवंत कर दी थीं, लेकिन हसन ने नई गेंद से लगातार दो विकेट लिये, जिससे उनकी पारी बिखर गई.

जीत के लिए 370 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही दक्षिण अफ्रीका ने दिन की शुरुआत एक विकेट पर 129 रनों से की थी और टीम ने लंच तक तीन विकेट पर 219 रन बनाकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी.

हसन ने लंच के बाद लगातार दो गेंदों में मार्करम और कप्तान क्विंटन डिकॉक को आउट किया, जिससे दक्षिण अफ्रीका के आखिरी 7 विकेट महज 33 रनों के अंदर गंवा दिए और टीम की पारी 274 रनों पर सिमट गई.

हसन से दिन के शुरुआती सत्र में भी दो विकेट लिये थे. उन्होंने रविवार के नाबाद बल्लेबाज रेसी वान डेर डुसेन (48) को बोल्ड कर मार्करम के साथ दूसरे विकेट के लिए उनकी 94 रनों की साझेदारी को तोड़ा. उन्होंने इसके बाद अनुभवी फाफ डुप्लेसिस (5) को एलबीडब्ल्यू किया. डुप्लेसिस इस दौरे की चार टेस्ट पारियों में सिर्फ 55 रन ही बना सके.

5/54 in the first innings 👏

5/60 in the second 😲

That celebration 🔥



What a performance that was from Hasan Ali, who has won the Player of the Match award! #PAKvSA pic.twitter.com/vNcq7Sv1rM