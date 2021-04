IPL: फाइनल में मिली हार को नहीं भूली है दिल्ली, इस बार ऐसी है तैयारी

दिल्ली कैपिटल्स (DC) के सहायक कोच मोहम्मद कैफ ने कहा है कि नए कप्तान ऋषभ पंत सहित उनके अधिकांश खिलाड़ी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के आगामी सत्र से पहले अच्छी लय में हैं. पिछले साल मुंबई इंडियंस (MI) के हाथों पहला आईपीएल खिताब जीतने का सपना टूटने के बाद इस बार वे एक कदम आगे बढ़ने के लक्ष्य के साथ उतरेंगे.

दिल्ली की टीम आईपीएल 2021 में अपने अभियान की शुरुआत 10 अप्रैल को मुंबई में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ करेगी. शनिवार को मुंबई में क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में टीम के साथ अपने पहले अभ्यास सत्र में हिस्सा लेने के बाद कैफ ने कहा, ‘इस साल हम एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं और यह दिल्ली कैपिटल्स का लक्ष्य है. हमारे पास ऐसे खिलाड़ी हैं, जिनके दम पर हम खिताब जीत सकते हैं.’

उन्होंने कहा, ‘पिछले साल हम काफी करीब पहुंचे थे और इस सत्र में अच्छी चीज यह है कि ऋषभ पंत जैसे अधिकतर खिलाड़ियों ने काफी क्रिकेट खेला है.’ कैफ ने कहा, ‘वे खेल से जुड़े रहे हैं और इसलिए आईपीएल से पहले अच्छी लय में हैं.’

