IPL: पंजाब की हार पर KL राहुल बोले- हमने जो भी शॉट खेले वो फील्डर्स के हाथों में गए

किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) को गुरुवार रात सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ 69 रनों की हार से लगातार चौथी शिकस्त का सामना करना पड़ा. ऐसे में पंजाब के लिए प्ले ऑफ में जगह बनाने की राह मुश्किल होती जा रही है. कप्तान केएल राहुल ने कहा कि अच्छी शुरुआत करने में नाकाम रहने के बाद जीत दर्ज करना आसान नहीं था.

जॉनी बेयरस्टो और डेविड वॉर्नर के अर्धशतकों के बाद राशिद खान और खलील अहमद की धारदार गेंदबाजी से सनराइजर्स हैदराबाद ने किंग्स इलेवन पंजाब को 69 रनों से हरा दिया. सनराइजर्स के 202 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब की टीम राशिद खान (12 रन देकर तीन विकेट), खलील अहमद (24 रन देकर दो विकेट) और टी नटराजन (24 रन देकर दो विकेट) की उम्दा गेंदबाजी के सामने निकोलस पूरन (77) की तूफानी पारी के बावजूद 16.5 ओवरों में 132 रन पर सिमट गई.

A look at the Points Table after Match 22 of #Dream11IPL pic.twitter.com/dC6PoNCMA7

इससे पहले बेयरस्टो ने 55 गेंदों में 6 छक्के और 7 चौके की मदद से 97 रनों की पारी खेलने के अलावा वॉर्नर (52) के साथ पहले विकेट के लिए 160 रनों की साझेदारी भी की, जिससे सनराइजर्स की टीम 6 विकेट पर 201 रन बनाने में सफल रही. लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब की टीम ने 58 रन तक कप्तान सहित तीन विकेट गंवा दिए थे.

कप्तान राहुल ने मैच के बाद कहा, ‘जब आप पावर प्ले में इतने अधिक विकेट गंवाते हो तो मुश्किल होती है. विशेषकर तब, जब आप छह बल्लेबाजों के साथ खेल रहे हो. मयंक (अग्रवाल) का रन आउट होना आदर्श शुरुआत नहीं थी, यह त्रासदी थी. इसके अलावा हमने जो भी शॉट खेले वो फील्डर्स के हाथों में गए.’

राहुल ने हालांकि डेथ ओवरों में बेहतर गेंदबाजी के लिए गेंदबाजों की सराहना करते हुए कहा कि यह सकारात्मक पक्ष रहा. पंजाब की टीम को लेग स्पिनर रवि बिश्नोई (29 रन पर तीन विकेट) और अर्शदीप सिंह (33 रन पर दो विकेट) ने अंतिम पांच ओवरों में वापसी दिलाई जिसमें सनराइजर्स की टीम 41 रन ही जोड़ सकी.

उन्होंने कहा, ‘पिछले पांच मैचों में हम अपनी डेथ ओवर की गेंदबाजी को लेकर जूझ रहे थे, लेकिन यह सकारात्मक पक्ष रहा. गेंदबाजों ने साहस दिखाया और वापसी दिलाई, इस तरह की शुरुआत के बाद आप उनके 230 से अधिक रन बनाने की उम्मीद कर सकते हैं.’

राहुल ने अर्धशतक जड़ने वाले निकोलस पूरन की तारीफ करते हुए कहा, ‘पूरन को बल्लेबाजी करते हुए देखकर बहुत अच्छा लगा और वह शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं. पिछले साल भी उसे जब भी मौका मिला तो उन्होंने ऐसा किया.’

सनराइजर्स के कप्तान वॉर्नर ने स्वीकार किया कि जब पूरन बल्लेबाजी कर रहे थे तो वह थोड़े नर्वस थे. उन्होंने कहा, ‘इसका लुत्फ उठाया, लेकिन जब निकोलस बल्लेबाजी कर रहे थे और चार ओवर बचे थे तो थोड़ा नर्वस था. मैं बांग्लादेश में उनके साथ खेला हूं और जब वह बड़े शॉट खेलते हैं तो विरोधी टीम के लिए मुश्किलें पैदा करते हैं.’

Nicholas Pooran brings up his maiden IPL FIFTY in style. That is some serious hitting by Pooran.#Dream11IPL pic.twitter.com/rdHsdp6TGU