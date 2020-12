पाकिस्तानी टीम ने पास किया 5वां कोरोना टेस्ट, खत्म होगा पृथकवास

पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कोरोना वायरस जांच के 5वें दौर में निगेटिव आई है. अब मंगलवार को पृथकवास से बाहर निकल जाएगी बशर्ते स्वास्थ्य मंत्रालय से हरी झंडी मिल जाए .

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने सोमवार को यह जानकारी दी. पाकिस्तानी टीम के 8 सदस्य कोरोना जांच में पॉजिटिव पाए जाने के बाद उसे अभ्यास की अनुमति नहीं दी गई थी.

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने एक बयान में कहा, ‘पाकिस्तानी टीम का 5वां और आखिरी कोरोना टेस्ट 12वें दिन हुआ, जिसमें सभी निगेटिव पाए गए हैं.’

The Pakistan squad’s fifth and final day 12, COVID-19 tests have all been returned as negative. As a consequence, and pending final Ministry of Health approval, the squad will leave managed isolation tomorrow. Part 1/2 #NZvPAK