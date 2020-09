IPL: अंपायर के 'शॉर्ट रन' फैसले पर उठे सवाल, फैंस बोले- दिल्ली नहीं पंजाब है 'विनर'

रविवार को आईपीएल के 13वें सीजन का दूसरा मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, जिसका फैसला सुपर ओवर में हुआ. निर्धारित ओवरों में स्कोर बराबर रहने के बाद दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) को सुपर ओवर में मात दी. ऑस्ट्रेलियाई धुरंधर मार्कस स्टोइनिस बल्ले और गेंद दोनों से बेहतरीन प्रदर्शन कर दिल्ली की जीत में बेहद अहम साबित हुए.

मयंक अग्रवाल (60 गेंदों में 89 रन) ने तो पंजाब को जीत के मुहाने पर ला खड़ा किया था. लेकिन हुआ कुछ और. आखिरी ओवर में जब पंजाब को जीत के लिए 13 रनों की जरूरत थी तो, स्टोइनस ने 12 रन ही बनने दिए और दो लगातार गेंदों (पांचवीं और छठी) पर क्रमशः मयंक अग्रवाल और क्रिस जॉर्डन को आउट कराया. सबसे बढ़कर जब आखिरी गेंद पर जीत के लिए एक रन चाहिए थो तो स्टोइनस ने जॉर्डन को रबाडा के हाथों लपकवाया, जिससे मैच टाई (दोनों टीमें157/8-157/8) हो गया और मुकाबला सुपर ओवर तक खिंचा.

A magical knock from Mayank, wasn't it? Rate his innings on a scale of ❤️ to ❤️❤️ #SaddaPunjab #WakhraSquad #DCvKXIP #IPL2020 pic.twitter.com/TK26IqrhVS

...लेकिन मैच के दौरान एक विवाद भी सामने आया, जो लक्ष्य का पीछा करते हुए पजाब की पारी के दौरान सेकेंड लास्ट ओवर में देखने को मिला. अब सवाल उठने शुरू हो गए है कि क्या मैच को सुपर ओवर में जाना चाहिए था..?

ऐसा तब हुआ, जब 19वां ओवर फेंक रहे रबाडा की तीसरी गेंद को मयंक अग्रवाल कवर क्षेत्र में खेलकर तेजी से दो रन के लिए भागे, लेकिन एक रन ही मिला... क्योंकि पहले रन को फील्ड अंपायर नितिन मेनन ने 'शॉर्ट रन' करार दिया. लेकिन रिप्ले ने अंपायर के इस फैसले पर सवालिया खड़ा कर दिया. फैंस, एक्सपर्ट्स, पूर्व क्रिकेटरों ने इस फैसले को सही नहीं बताया.

पूर्व विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने तो ट्वीट कर इतना तक कह दिया, 'मैन ऑफ द मैच पर मैं सहमत नहीं हूं. जिस अंपायर ने यह शॉर्ट रन दिया उसे मैन ऑफ द मैच होना चाहिए था. शॉर्ट रन नहीं था...और यही अंतर था.'

I don’t agree with the man of the match choice . The umpire who gave this short run should have been man of the match.

Short Run nahin tha. And that was the difference. #DCvKXIP pic.twitter.com/7u7KKJXCLb