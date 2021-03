9 साल पहले आज ही क्रिकेट की दुनिया में छाया था सचिन का 'महाशतक'

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने 9 साल पहले आज ही के दिन इतिहास रचा था. उन्होंने ऐसा कीर्तिमान बनाया, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. 16 मार्च 2012 को सचिन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना 100वां शतक पूरा कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था.

एशिया कप टूर्नामेंट के दौरान बांग्लादेश का शेर-ए-बांग्ला स्टेडियम मीरपुर (ढाका) इस ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बना था. बांग्लादेश के खिलाफ सचिन ने वनडे मुकाबले में 114 रनों की पारी खेलकर यह उपलब्धि हासिल की थी.

सचिन का यह वनडे में 49वां शतक था और इससे पहले वह टेस्ट मैचों में 51 शतक लगा चुके थे. सचिन 100 इंटरनेशनल शतक लगाने वाले दुनिया के इकलौते खिलाड़ी हैं.

A century of centuries! 🙌#OnThisDay in 2012, the Master Blaster @sachin_rt became the only batsman in the history of cricket to notch up 💯th international hundred 👏👏#TeamIndia pic.twitter.com/JfqRYa45r0