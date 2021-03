IND vs ENG: बड़ा फैसला- बिना दर्शकों के खेले जाएंगे T20 सीरीज के अंतिम 3 मैच

भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की मौजूदा टी20 सीरीज के अंतिम तीन मुकाबले बिना दर्शकों के खेले जाएंगे. इस सीरीज के सारे मैच मोटेरा के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही खेले जा रहे हैं. इसी स्टेडियम में चार टेस्ट मैचों की सीरीज के अंतिम दो मैच भी खेले गए थे.

गुजरात क्रिकेट संघ ने टी20 सीरीज के बाकी के तीन मैचों के बगैर दर्शकों के होने की पुष्टि की है. जीसीए के उपाध्यक्ष धनराज नथवाणी ने कहा है कि 16, 18 और 20 मार्च को होने वाले मैचों के लिए टिकट खरीदने वाले दर्शकों को उनके टिकटों के पैसे वापस कर दिए जाएंगे.

🚨The BCCI in consultation with @GCAMotera has decided to conduct the final three T20Is against England at the Narendra Modi Stadium behind closed doors.



