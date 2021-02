Australian Open: ओसाका ने सेरेना को बाहर किया, 24वां ग्रैंड स्लैम जीतने का सपना तोड़ा

39 साल की अमेरिकी दिग्गज सेरेना विलियम्स को बड़ा झटका लगा है. उन्हें साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियाई ओपन के सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा. गुरुवार को 10वीं वरीयता प्राप्त सेरेना को वर्ल्ड नंबर-3 जापान की नाओमी ओसाका ने 6-3 6-4 से मात दी.

सेरेना विलियम्स की 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर रिकॉर्ड बराबर करने की कवायद फिर से अधूरी रह गई. इससे पहले 2018 में यूएस ओपन के फाइनल में सेरेना को हराने वाली ओसाका चौथी बार किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में पहुंची हैं. इससे उन्होंने अपने विजय अभियान को 20 मैचों तक भी पहुंचा दिया है. ओसाका ने पिछले साल भी यूएस ओपन का खिताब जीता था, जबकि 2019 में वह ऑस्ट्रेलियाई ओपन चैंपियन बनी थीं.

