ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर हुए राफेल नडाल, क्वार्टर फाइनल में सितसिपास ने हराया

विश्व रैंकिग में दूसरे स्थान पर काबिज स्पेन के राफेल नडाल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 से बाहर हो गए हैं. बुधवार को खेले गए क्वार्टर फाइनल में उन्हें पांचवीं वरीयता प्राप्त स्टेफानोस सितसिपास ने हराया.

शुरुआती दो सेट गंवाने के बाद ग्रीस के इस खिलाड़ी ने वापसी की और 3-6, 2-6, 7-6, 6-4, 7-5 से मुकाबला अपने नाम किया. इस मुकाबले में तीन मैच पॉइंट बचाने के बावजूद राफेल नडाल अपनी हार नहीं टाल पाए. स्टेफानोस सितसिपास ने दूसरी बार सेमीफाइनल में जगह बनाई हैं, जहां उनका सामना रूस के डेनियल मेदवेदव से होगा.

