मिस्बाह PAK क्रिकेट के चीफ सेलेक्टर पद से हटेंगे, लेकिन मुख्य कोच बने रहेंगे

मिस्बाह उल हक ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुख्य कोच की अपनी जिम्मेदारियों पर अधिक ध्यान देने के लिए मुख्य चयनकर्ता पद से हटने का फैसला किया है. मिस्बाह ने बुधवार को लाहौर में कहा कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) को सूचित कर दिया है कि वह 30 नवंबर को मुख्य चयनकर्ता पद से हट जाएंगे.

46 साल के मिस्बाह पिछले साल सितंबर से मुख्य चयनकर्ता और मुख्य कोच की दोहरी भूमिका निभा रहे हैं. मिस्बाह ने कहा, ‘मैं जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली आगामी सीरीज के लिए टीम का चयन करूंगा, लेकिन इसके बाद मैं केवल मुख्य कोच की अपनी भूमिका पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं.’

