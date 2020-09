IPL: हाथ से फिसली जीत... मयंक दुखी, बोले- आखिरी क्षणों के बारे में कहूं

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का पहला मैच हारने वाली किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) के बल्लेबाज मयंक अग्रवाल ने कहा कि मैच को फिनिश नहीं कर पाने का उन्हें दुख है. दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ शानदार वापसी करके जीत की दहलीज पर पहुंचने के बावजूद पंजाब को सुपर ओवर में हार का सामना करना पड़ा.

जीत के लिए 158 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब ने पांच विकेट 55 रन पर गंवा दिए थे, लेकिन इसके बाद अग्रवाल ने 89 रन बनाकर उसे 157 रनों तक पहुंचाया. आखिरी दो गेंदों में पंजाब को एक रन चाहिए था, लेकिन मार्कस स्टोइनिस दोनों गेंद पर विकेट लेकर मैच को सुपर ओवर तक ले गए, जिसमें दिल्ली विजयी रही.

मयंक ने किंग्स इलेवन पंजाब टीवी से कहा,‘ यह कठिन दिन था, लेकिन काफी सकारात्मक पहलू भी हैं. हमने जिस तरह से वापसी की, वह शानदार था. नई गेंद से उम्दा गेंदबाजी की. इन हालात में पहुंचकर जीत नहीं पाने का बहुत दुख होता है.’

Not the result we wanted last night, but we will be back stronger.



