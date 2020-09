IPL: आज कोहली को टक्कर देंगे वॉर्नर, जानें क्या है RCB-SRH की ताकत

विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) टीम इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 13वें सीजन में अपने अभियान की शुरुआत आज (सोमवार) करेगी. दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में बेंगलुरु का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से होगा. यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा. यह मौजूदा आईपीएल का तीसरा मैच होगा.

RCB vs SRH: आंकड़े ऐसा कहते हैं

आईपीएल रिकॉर्ड की बात करें, तो (RCB और SRH ) के बीच 14 मुकाबले (2013-2019) हो चुके हैं, जिनमें से 6 में बेंगलुरु ने बाजी मारी, जबकि 7 में सनराइजर्स हैदराबाद ने जीत हासिल की. एक मैच टाई रहा (2013 सीजन में सनराइजर्स ने टाई मैच को सुपर ओवर में जीता था).

कैप्टन कोहली के बल्ले से बरसेंगे रन?

आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा रन (177 मैचों में 5412 रन) बनाने कोहली का विश्व की सबसे लुभावनी टी20 लीग में खिताब जीतने का सपना तभी पूरा होगा, जब टीम हर विभाग में अच्छा प्रदर्शन करेगी. पहले से ही बड़े खिलाड़ियों से भरी टीम में ऑस्ट्रेलिया के सीमित ओवरों के कप्तान एरॉन फिंच के आने से बल्लेबाजी और मजबूत हुई है. युवा सलामी बल्लेबाज देवदत्त पडीक्कल से भी उम्मीदें काफी हैं.

