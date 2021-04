IPL: कोहली की RCB लगा पाएगी जीत की हैट्रिक? KKR से मिलेगी टक्कर

आईपीएल के 14वें सीजन के 10वें मैच में रविवार को चेन्नई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से होगा. कोलकाता की टीम अपने मध्यक्रम की कमजोरियों से पार पाकर आरसीबी के खिलाफ मैच में अपना अभियान पटरी पर लाने की कोशिश करेगी. चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में यह मुकाबला दोपहर बाद 3.30 बजे शुरू होगा.

दुनिया में सीमित ओवरों के दो सर्वश्रेष्ठ कप्तानों इयोन मॉर्गन और विराट कोहली के बीच होने वाले इस मुकाबले में बेंगलुरु की टीम का पलड़ा थोड़ा भारी लगता है, क्योंकि उसने अपने पिछले दोनों मैच जीते हैं.

अपनी कुशल रणनीति के लिए मशहूर इंग्लैंड के कप्तान मॉर्गन केकेआर का अभियान पटरी पर लाने के लिए बेताब होंगे. केकेआर का मध्यक्रम नहीं चल रहा है, जिसके कारण उसे मुंबई इंडियंस के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था.

KKR vs RCB: आंकड़े क्या कहते हैं..?

आईपीएल रिकॉर्ड की बात करें, तो कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अब तक (2008-2020) 26 मुकाबले हुए हैं. कोलकाता ने 14 मैच जीते हैं, जबकि बेंगलुरु को 12 में सफलता मिली है. लेकिन पिछले 5 मैचों में बेंगलुरु का पलड़ा भारी रहा, उसने कोलकाता को तीन बार मात दी.

Here's a look at the Points Table after Match 9 of #VIVOIPL. pic.twitter.com/6VQkhx6K06