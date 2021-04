KKR की हार से बेहद निराश हैं शाहरुख खान, फैन्स से मांगी माफी

आईपीएल के 14वें सीजन के 5वें मुकाबले में कोलकाता नाइटराइडर्स (KKR) को 10 रनों से हार झेलने पड़ी. मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ एक समय कोलकाता जीत की ओर बढ़ रही थी. लेकिन आखिरी पांच ओवरों में मैच का पासा पलट गया. कोलकाता की हार के बाद टीम के सह-मालिक शाहरुख खान बेहद निराश हैं.

टीम की हार के बाद बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख ने ट्वीट कर फैंन्स से माफी मांगी है. शाहरुख ने ट्वीट किया, 'निराशाजनक प्रदर्शन. इतना ही कहूंगा... कोलकाता नाइट राइडर्स सभी फैन्स से माफी मांगता है.'

Disappointing performance. to say the least @KKRiders apologies to all the fans!