IPL: मुंबई पर हावी रही कोलकाता, रोहित के शेरों ने ऐसे छीनी जीत

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 14वें सीजन की शुरुआत हार से करने वाली मुंबई इंडियंस (MI) ने टूर्नामेंट में अपने दूसरे मैच में जीत हासिल की. उसने चेन्नई में मंगलवार को खेले गए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को 10 रनों से हरा दिया. मुंबई इंडियंस ने इस प्रदर्शन के साथ ये भी बता दिया कि आखिर क्यों वह आईपीएल की सबसे सफल टीम है. उसने 152 रनों का बचाव शानदार ढंग से किया.

मुंबई इंडियंस जब बल्लेबाजी कर रही थी तो 15 ओवरों तक अच्छी स्थिति में थी. कप्तान रोहित शर्मा और हार्दिक पंड्या क्रीज पर थे. इस समय उसका स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 115 रन था. लेकिन 16वें ओवर में मुंबई की गाड़ी पटरी से उतर गई. इस ओवर में रोहित शर्मा आउट हुए. यहां से मैच में मुंबई की स्थिति कमजोर होनी शुरू हुई.

An absolute thriller of a game here at The Chepauk. @mipaltan win by 10 runs to register their first win of #VIVOIPL 2021 season.



