IPL: आउट होने के बाद सीढ़ियों पर बैठ गए रसेल... पिघल उठा फैन्स का दिल

आंद्रे रसेल ने शुक्रवार को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के गेंदबाजों की जमकर बखिया उधेड़ी. रसेल ने 22 गेंदों पर ताबड़तोड़ 54 रन बनाए. रसेल ने अपनी पारी में 6 छक्के और 3 चौके लगाए. उनकी इस पारी के बावजूद कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम को 18 रनों से हार झेलनी पड़ी.

दरअसल, रसेल को सैम कुरेन ने अपने जाल में फंसा लिया. रसेल ने समझा कि कुरेन फील्ड के मुताबिक गेंद को ऑफ स्टम्प पर रखेंगे. जिसके चलते रसेल ने उसी मुताबिक शॉट लगाने का फैसला किया. लेकिन कुरेन की गेंद लेग स्टम्प की लाइन पर गिरी और वह बोल्ड हो गए. आउट होने के बाद रसेल काफी निराश थे और वह ड्रेसिंग रूम की सीढ़ियों पर चुपचाप बैठकर मैच देखने लगे. उन्होंने हेलमेट, पैड और दस्ताने भी नहीं उतारे.

रसेल को इस हालत में देख फैन्स का दिल का पिघल उठा. सोशल मीडिया पर फैन्स रसेल की तारीफों के पुल बांध रहे हैं. एक फैन ने लिखा कि क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, उससे बढ़कर है. एक अन्य प्रशंसक ने लिखा कि रसेल को इस हालत में देखकर हर कोई निश्चित रूप से दुखी होगा. वहीं, एक फैन ने लिखा कि रसेल ने ऐसी शानदार पारी खेलने के बाद केकेआर को गर्व महसूस कराया.

#CSKvsKKR

KKR lose today too... But so proud of this man... U did ur job. Don't be so disappointed like this... We all proud of u. #AndreRussell after losing 5 wickets in power play, if there was any hope left it was only coz of u. 👏 #KKR pic.twitter.com/L2P86Bi2ko