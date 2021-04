IPL: क्रिस मॉरिस ने संजू सैमसन को दिया करारा जवाब! अपने दम पर जिता दिया मैच

राजस्थान रॉयल्स (RR) के स्टार ऑलरांउडर क्रिस मॉरिस ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ मैच में बता दिया कि आखिर क्यों फ्रेंचाइजी ने उन्हें 16.25 करोड़ रुपये में खरीदा. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 7वें मुकाबले में मॉरिस के दम पर राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 3 विकेट से हरा दिया. मॉरिस ने 200 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 18 गेंदों पर नाबाद 36 रन बनाए. उन्होंने टॉम कुरेन की गेंद पर छक्का मारकर टीम को जीत दिलाई.

मॉरिस ने अपनी पारी में 4 छक्के जड़े. वह जब क्रीज पर उतरे थे, तो राजस्थान का स्कोर 90-6 था. राजस्थान के लिए जीत मुश्किल लग रही थी. मॉरिस आखिरी उम्मीद थे... उन्होंने निराश नहीं किया और फ्रेंचाइजी के भरोसे पर खरे उतरे. इस अफ्रीकी धुरंधर ने टीम को अहम जीत दिलाई. राजस्थान का इस सीजन में यह दूसरा मैच था. उसे पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ पहले मैच में हार मिली थी.

पिछले मैच में भी मॉरिस नाबाद लौटे थे. आखिरी ओवर में संजू सैमसन का उन्हें (मॉरिस) स्ट्राइक न देने का 'फैसला' विवाद का कारण बना था. इस पर बहस छिड़ गई थी. उस मैच में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने 119 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके.

दरअसल, राजस्थान को आखिरी ओवर में जीत के लिए 13 रनों की दरकार थी. अर्शदीप सिंह की पहली चार गेंदों पर आठ रन बने, जिसके बाद अंतिम दो गेंदों पर पांच रन चाहिए थे. पांचवीं गेंद को सैमसन ने वाइड लॉन्ग-ऑफ की तरफ खेला. क्रिस मॉरिस आधी पिच तक दौड़ चुके थे, मगर सैमसन ने सिंगल लेने से मना कर दिया. मॉरिस सैमसन के इस फैसले से नाखुश दिखे. अब आखिरी गेंद पर 5 रनों की जरूरत थी, लेकिन छक्का लगाने के चक्कर में सैमसन कैच आउट हो गए.

33 साल के मॉरिस ने दिल्ली के खिलाफ तूफानी पारी खेलकर अपने कप्तान संजू सैमसन को बता दिया कि अगर वह पंजाब के खिलाफ मुकाबले में उन पर भरोसा जताते, तो नतीजा कुछ और होता.

