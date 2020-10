IPL: कोहली ने खोला RCB की मजबूती का राज, बोले- हमारे पास ये 3 प्लान

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के कप्तान विराट कोहली ने कहा कि उनकी टीम ने इस बार हर तरह की परिस्थिति के लिए रणनीति तैयार कर रखी है और यही कारण है उन्होंने कोलकाता नाइटराइडर्स (KKR) के खिलाफ वॉशिंगटन सुंदर की जगह मोहम्मद सिराज को नई गेंद सौंपी.

कोहली की यह रणनीति कारगर साबित हुई. सिराज ने 4 ओवरों में 2 मेडन के साथ 8 रन देकर 3 विकेट चटकाए. आईपीएल के इतिहास में दो मेडन ओवर करने वाले सिराज पहले गेंदबाज बने. केकेआर 8 विकेट पर 84 रन ही बना पाया. आरसीबी ने 13.3 ओवरों में लक्ष्य हासिल कर इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में अपनी स्थिति मजबूत की. आरसीबी को अपना प्ले ऑफ पक्का करने के लिए महज एक जीत चाहिए.

#RCB are now ranked second in the Points Table after Match 39 of #Dream11IPL. pic.twitter.com/NjcahaOVZf