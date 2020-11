IPL: आज SRH-RCB में 'करो या मरो', हारने पर टूर्नामेंट से बाहर होगी टीम

आईपीएल के 13वें सीजन के एलिमिनेटर में शुक्रवार को अबु धाबी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच मुकाबला होगा. कठिन चुनौतियों से पार पाकर प्ले ऑफ में जगह बनाने वाली सनराइजर्स हैदराबाद टीम के हौसले बुलंद हैं. यह मुकाबला शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा.

एलिमिनेटरः आज हारने पर आगे कोई मौका नहीं

एलिमिनेटर मुकाबले में हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, जबकि जीतने वाली टीम 8 नवंबर को क्वालिफार-2 में दिल्ली कैपिटल्स (DC) से भिड़ेगी. यानी क्वालिफायर-2 जीतकर टीम फाइनल में उतरेगी, जहां उसका सामना मुंबई इंडियंस (MI) से होगा. फाइनल 10 नवंबर को दुबई में खेला जाएगा.

सनराइजर्स हैदराबाद ने पिछले तीनों मैच जीते हैं

टूर्नामेंट में धीमी शुरुआत के बाद दूसरे चरण में दमदार प्रदर्शन कर सनराइजर्स ने अंक तालिका में आरसीबी से ऊपर तीसरे स्थान पर रहकर प्ले ऑफ में जगह बनाई. टूर्नामेंट के लीग चरण के आखिरी मैचों में दोनों टीमों का प्रदर्शन एक-दूसरे से एकदम विपरीत रहा. आरसीबी लगातार चार मैच हारकर चौथे स्थान पर रही, जबकि सनराइजर्स ने जीत की हैट्रिक लगाई.

SRH ने मुंबई इंडियंस को 10 विकेट से हराया था

सनराइजर्स ने आखिरी तीन मैचों में दिल्ली कैपिटल्स, आरसीबी और शीर्ष पर रही मुंबई इंडियंस को हराया. ‘करो या मरो’ के आखिरी मुकाबले में मुंबई को 10 विकेट से हराकर उसका हौसले बुलंद है. इसका श्रेय डेविड वॉर्नर और ऋद्धिमान साहा की शुरुआती जोड़ी को जाता है. दोनों ने दिल्ली के खिलाफ 107 और मुंबई के खिलाफ 151 रनों की साझेदारी की.

कप्तान वॉर्नर और साहा की सलामी जोड़ी पर नजरें

वॉर्नर अब तक 14 मैचों में 529 रन बना चुके हैं, जबकि साहा ने पिछले तीन मैचों में 184 रन बनाकर साबित कर दिया कि शुरुआती मैचों में उन्हें नहीं उतारकर टीम प्रबंधन ने चूक की थी. वॉर्नर और साहा का प्रदर्शन इतना उम्दा रहा कि मनीष पांडे, केन विलियमसन, प्रियम गर्ग और जेसन होल्डर को कुछ करना ही नहीं पड़ा.

गेंदबाजी में सनराइजर्स के पास संदीप शर्मा, होल्डर, शाहबाज नदीम, टी नटराजन और राशिद खान जैसे फॉर्म में चल रहे गेंदबाज हैं. संदीप ने पावर प्ले में और नटराजन ने डेथ ओवरों में शानदार प्रदर्शन किया है. राशिद बीच के ओवरों में काफी किफायती साबित हुए हैं.

लगातार चार मैच हारकर एलिमिनेटर में RCB

दूसरी ओर विराट कोहली की आरसीबी को अपने प्रदर्शन में काफी सुधार करना होगा. लगातार चार मैच हारकर टीम का आत्मविश्वास हिल गया होगा. कप्तान कोहली का फोकस हालांकि पिछले प्रदर्शन को भुलाकर अगले तीन मैच के साथ खिताब जीतने पर होगा. दिल्ली के खिलाफ आरसीबी के बल्लेबाज अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर सके.

