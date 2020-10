IPL: सुपर ओवर में जीत से गदगद KL राहुल, इस बॉलर की जमकर तारीफ की

किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) के कप्तान केएल राहुल ने कहा है कि रविवार को मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में सिर्फ पांच रन का बचाव करने के दौरान तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी सुपर ओवर में छह यॉर्कर फेंकना चाहते थे.

नियमित 20 ओवरों के बाद मैच टाई रहा. किंग्स इलेवन पंजाब की टीम इसके बाद पहले सुपर ओवर में पांच रन ही बना सकी. शमी ने हालांकि शानदार गेंदबाजी करते हुए मुंबई को इसी स्कोर पर रोक दिया.

किंग्स इलेवन पंजाब ने अंतत: दूसरे सुपर ओवर में जीत दर्ज की. राहुल ने मैच के बाद कहा, ‘आप कभी सुपर ओवर के लिए तैयारी नहीं कर सकते. कोई टीम ऐसा नहीं कर सकती. इसलिए आपको गेंदबाज पर भरोसा करना होता है. आप गेंदबाज पर भरोसा करते हो और उम्मीद करते हो कि वह अपनी सहज प्रवृत्ति के अनुसार गेंदबाजी करेगा.’

उन्होंने कहा, ‘वह (शमी) छह यॉर्कर फेंकना चाहते थे. उन्होंने शानदार काम किया और प्रत्येक मैच के साथ बेहतर हो रहे हैं. यह महत्वपूर्ण है कि सीनियर खिलाड़ी टीम को मैच जिताएं.’

मैच में 77 रनों की पारी खेलने के लिए मैन ऑफ द मैच चुने गए राहुल ने जीत पर खुशी जताई, लेकिन कहा कि उनकी टीम इस तरह जीत दर्ज करने की आदत नहीं बनाना चाहती.

उन्होंने कहा, ‘यह पहली बार नहीं हुआ. लेकिन हम इस तरह की आदत नहीं बनाना चाहते. अंत में हम दो अंक स्वीकार करेंगे. हमेशा वैसा नहीं होता जैसी आप योजना बनाते हो इसलिए आपको नहीं पता कि संतुलित कैसे रहना है.’

राहुल ने कहा कि विकेट थोड़ा धीमा था और इसलिए उन्हें पता था कि पावर प्ले में रन बनाना महत्वपूर्ण होगा.

What a victory for @lionsdenkxip. They win on second Super Over.#Dream11IPL pic.twitter.com/rT9WpB8gi4