IPL: मुंबई ने दिल्ली को दिया बड़ा झटका, 9 विकेट से रौंदकर MI हुई बेहद मजबूत

आईपीएल के 13वें सीजन के 51वें मैच में शनिवार को दुबई में मुंबई इंडियंस (MI) ने बाजी मारी. मुंबई ने दिल्ली कैपिटल्स को 9 विकेट से मात दी. उसने पहले तो दिल्ली को 110/9 रन ही बनाने दिए और उसके बाद 14.2 ओवरों में 1 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य (111/1) हासिल कर लिया. मैन ऑफ द मैच ईशान किशन 72 रन (47 गेंदें, 8 चौके, 3 छक्के) बनाकर नाबाद लौटे.

दिल्ली की यह लगातार चौथी हार रही. उसके लिए प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करने का मौका था, लेकिन मुंबई के तेज गेंदबाजों ने उन्हें कोई आजादी नहीं दी. जसप्रीत बुमराह ने 17 रन देकर 3 विकेट निकाले. ट्रेंट बोल्ट ने भी 3 झटके दिए.

पहले ही क्वालिफाई कर चुकी मुंबई इंडियंस टीम ने 9वीं जीत हासिल की. वह 13 मैचों 18 अंकों के साथ शीर्ष पर बरकरार रहते हुए और मजबूत हो गई. दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स को छठी हार का सामना करना पड़ा. 13 मैचों में उसके 14 अंक हैं और वह तीसरे स्थान पर बरकरार है. 16 अंकों के साथ क्वालिफाई करने के लिए दिल्ली के पास एक मैच बचा है.

111 रनों के छोटे लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई को ईशान किशन और क्विंटन डिकॉक की जोड़ी ने सधी हुई शुरुआत दी. दोनों ने 68 रन जोड़े. डिकॉक (26) को एनरिक नोर्तजे ने बोल्ड किया. इसके बाद ईशान किशन (नाबाद 72) और सूर्यकुमार यादव (नाबाद 12 ) ने टीम को जीत तक पहुंचाया. किशन ने 37 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया.

ईशान किशन की ऐसी रही पारी

किशन और डिकॉक की जोड़ी ने शुरुआती ओवरों में संभल कर खेलने के बाद चौथे ओवर में गेंदबाजी के लिए आए नोर्तजे के खिलाफ तीन चौकों के साथ 13 रन बटोरे. इस दौरान ईशान ज्यादा आक्रमक रहे, जिन्होंने छठे ओवर की शुरुआती दो गेंदों पर कैगिसो रबाडा के खिलाफ लगातार दो करारे चौके लगाए.

चोटिल अमित मिश्रा की जगह दिल्ली की टीम में आए प्रवीण दुबे ने अपने आईपीएल पदार्पण पर ईशान किशन को एलबीडब्ल्यू किया, लेकिन रिव्यू लेने के बाद तीसरे अंपायर ने मैदानी अंपायर के फैसले को पलट दिया. किशन ने इस गेंदबाज के दूसरे ओवरों में लगातार दो शानदार चौके, जबकि तीसरे ओवर में छक्का लगाया.

नोर्जे ने पारी के 11वें ओवर में डिकॉक को बोल्ड कर इस साझेदारी को तोड़ा. किशन ने 12वें ओवर में रबाडा की गेंद पर छक्का और फिर दो रन लेकर 37 गेंदों में अपनी फिफ्टी पूरी की.



दिल्ली कैपिटल्स ने 110/9 रन बनाए थे

इससे पहले मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट ने 3-3 विकेट झटक कर दिल्ली कैपिटल्स को 110/9 रनों पर रोक दिया. बुमराह ने 4 ओवरों में महज 17 रन दिए, जबकि बोल्ट ने इतने ओवरों में ही सिर्फ 21 रन खर्च किए.

दिल्ली के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर (25) ही मुंबई के गेंदबाजों का कुछ हद तक सामना कर सके, जबकि विकेटकीपर ऋषभ पंत (21) जीवन दान मिलने के बाद भी बड़ा स्कोर करने में नाकाम रहे.

दिल्ली को शुरुआत में ही झटके लगे

टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला करने के बाद मुंबई ने पहले ओवर से ही दिल्ली कैपिटल्स पर दबाव बना दिया. शानदार लय में चल रहे सलामी बल्लेबाज शिखर धवन पारी की तीसरी गेंद पर खाता खेले बगैर पवेलियन लौट गए. ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर सूर्यकुमार यादव ने प्वाइंट पर उनका शानदार कैच लपका.

अजिंक्य रहाणे की जगह टीम में वापस आए पृथ्वी शॉ ने तीसरे ओवर में बोल्ट के खिलाफ दो चौके जरूर लगाए, लेकिन इस गेंदबाज ने विकेटकीपर क्विंटन डिकॉक के हाथों कैच करा उनकी 10 रनों की पारी को खत्म किया.

पावर प्ले के 6 ओवरों 22/2 रन बना पाए

दिल्ली की टीम पावर प्ले के 6 ओवरों में दो विकेट पर 22 रन ही बना सकी. दिल्ली की पारी का पहला छक्का 8वें ओवर में लगा, जब श्रेयस अय्यर ने जयंत यादव की गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार शॉट लगाया. पंत को 10वें ओवर में कप्तान कीरोन पोलार्ड ने कूल्टर-नाइल की गेंद पर कैच छोड़कर जीवन दान दिया.

पोलार्ड ने 11वें ओवर में स्पिनर राहुल चाहर को गेंद थमाई, जिनकी गेंद अय्यर के बल्ले के करीब से निकली और विकेटकीपर डिकॉक ने गिल्लियां बिखेर कर उन्हें स्टंप किया. उन्होंने 29 गेंदों में 25 रन बनाए.

बुमराह: छठी बार एक ही ओवर में 2 विकेट

इसके बाद क्रीज पर आए मार्कस स्टोइनिस भी कुछ खास नहीं कर सके और 2 रन बनाकर बुमराह की गेंद को डिकॉक की हाथों में खेल गए. बुमराह ने इसी ओवर में पंत को भी चलता किया. मैदानी अंपायर के एलबीडब्व्यू आउट देने के बाद उन्होंने रिव्यू लिया, लेकिन इसका फायदा नहीं हुआ. मौजूदा आईपीएल में यह छठी बार है जब बुमराह ने एक ही ओवर में दो शिकार किए.

बुमराह ने इसके बाद हर्षल पटेल को भी एलबीडब्ल्यू किया, जबकि नाथन कूल्टर-नाइल ने 16वें ओवर में शिमरॉन हेटमेयर (11) का विकेट लिया. दिल्ली के पुछल्ले बल्लेबाज भी कुछ खास नहीं कर सके और पूरी टीम 20 ओवरों में नौ विकेट पर 110 रन ही बना सकी. कैगिसो रबाडा (12) आखिरी गेंद पर रन आउट हुए. मुंबई के लिए कूल्टर-नाइल और राहुल चाहर ने भी एक-एक विकेट लिये.