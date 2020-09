IPL: हार्दिक पंड्या ऐसे हुए OUT, बॉलिंग कर रहे रसेल भी समझ नहीं पाए कि ये कैसे हुआ

आईपीएल के 13वें सीजन के पांचवें मुकाबले के दौरान मुंबई इंडियंस (MI) के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या अजीब ढंग से आउट हो गए. किसी को कुछ समझ में नहीं आया आखिर ये हुआ कैसे. गेंदबाजी कर रहे आंद्रे रसेल भी हैरान रह गए.

दरअसल, कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ मैच में हार्दिक पंड्या 'हिट विकेट' हुए. 19वें ओवर की तीसरी गेंद को, जो यॉर्कर थी- पंड्या को छका गई और अचानक गिल्ली गिरी और एलईडी लाइट जल उठी. पंड्या देखते रह गए ... ये क्या हो गया?

ICYMI - Hardik - hit wicket b Russell



What happened there? Far back in the crease and Hardik Pandya hits the stumps. First hit wicket of the tournament.



📽️📽️https://t.co/B3P7lPzB2a #MIvKKR #Dream11IPL pic.twitter.com/4cAc7F5shf