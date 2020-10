IPL: मुंबई ने दिल्ली से छीनी टॉप पोजिशन, कैपिटल्स को 5 विकेट से हराया

आईपीएल के 13वें सीजन का 27वां मुकाबला मुंबई इंडियंस (MI) के नाम रहा. रविवार रात अबु धाबी में उसने दिल्ली कैपिटल्स (DC) को 5 विकेट से मात दी. मुंबई ने 19.4 ओवरों में 5 विकेट खोकर (166/5 ) जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया. रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस ने लगातार चौथी जीत दर्ज की.

मुंबई इंडियंस की टीम ने पांचवीं जीत हासिल की और 10 अंकों के साथ बेहतर नेट रन रेट के आधार पर टॉप पर जा पहुंची. यह उसका सातवां मैच था. दिल्ली के भी इतने ही मैचों में 10 अंक हैं, यह उसकी दूसरी हार रही.

163 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई को पांचवें ओवर की आखिरी गेंद पर पहला झटका लगा, जब कप्तान रोहित शर्मा (5) चलते बने. लेकिन मैन ऑफ द मैच क्विंटन डि कॉक (53) और सूर्यकुमार यादव (53) की अर्धशतकीय पारियों से टीम की राह आसान हुई.

डि कॉक-सूर्यकुमार की दमदार पारियां

डि कॉक ने अपनी अर्धशतकीय पारी के दौरान 36 गेंदों का सामना करते हुए चार चौके और तीन छक्के लगाए और सूर्यकुमार यादव (32 गेंद, छह चौके, एक छक्का) ने कैगिसो रबाडा की गेंद पर छक्का जड़कर स्टाइल से अपना नौंवा आईपीएल अर्धशतक जड़ा. सूर्य कुमार यादव ने डि कॉक के साथ दूसरे विकेट के लिए 46 रन और फिर ईशान किशन (28 रन) के साथ तीसरे विकेट के लिए 53 रन जोड़े.

मुंबई इंडियंस को ऐसे मिली जीत

मुंबई इंडियंस को जीत के लिये अंतिम दो ओवरों में 10 रन चाहिए थे. एनरिक नोर्तजे के 19वें ओवर में तीन रन बने. अंतिम ओवर में सात रन बनाने थे. क्रुणाल पंड्या (नाबाद 12) ने चौका लगाया और फिर एक रन लिया. कीरोन पोलार्ड (नाबाद 11) ने एक रन लिया और स्कोर बराबर हो गया. क्रुणाल पंड्या ने अगली गेंद को चौके के लिए भेज दिया.

दिल्ली कैपिटल्स के लिए रबाडा ने 28 रन देकर दो, जबकि आर अश्विन, अक्षर पटेल और मार्कस स्टोइनिस ने एक-एक विकेट झटका.

The @mipaltan have regained top spot in the Points Table after Match 27 of #Dream11IPL pic.twitter.com/kB2Z0IOr2S — IndianPremierLeague (@IPL) October 11, 2020

बल्ले से असफल रहे कप्तान रोहित

मुंबई ने अपने कप्तान रोहित शर्मा का विकेट सबसे पहले खोया, जो पावर प्ले में अक्षर पटेल की गेंद को उठाकर रबाडा को कैच दे बैठे. रोहित का विकेट जल्दी खोने के बावजूद टीम ने डि कॉक की मदद से तेजी से आगे बढ़ना शुरू किया. सूर्यकुमार यादव दूसरे छोर पर उनका अच्छा साथ निभा रहे थे. पर 10वें ओवर में आर अश्विन पर डि कॉक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन डीप स्क्वॉयर लेग पर खड़े पृथ्वी शॉ ने इसे आसानी से लपक लिया.

हार्दिक पंड्या भी बिना रन बनाए लौटे

सूर्य कुमार यादव 15वें ओवर की अंतिम गेंद पर रबाडा की गेंद पर अय्यर को कैच देकर आउट हुए. हार्दिक पंड्या आए और एक भी रन जोड़े बिना आउट हो गए. इस समय स्कोर चार विकेट पर 130 रन हो गया. मुंबई को पांचवां झटका रबाडा ने ईशान किशन के रूप में दिया जो शानदार खेल रहे थे. उन्होंने 15 गेंदों में दो चौके और दो छक्के से 28 रन बनाए.

दिल्ली कैपिटल्स ने 162/4 रन बनाए थे

दिल्ली कैपिटल्स ने सलामी बल्लेबाज शिखर धवन की नाबाद 69 रनों की अर्धशतकीय पारी और कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ तीसरे विकेट के लिए 85 रनों की साझेदारी कर 162/4 रन बनाए.

धवन ने 52 गेंदों की पारी के दौरान छह चौके और एक छक्का जड़कर फॉर्म में वापसी की, जबकि कप्तान अय्यर ने 33 गेंदों में 42 रन की पारी खेली जिसमें पांच चौके शामिल थे. धवन और अय्यर ने 10.2 ओवरों में तीसरे विकेट के लिए 85 रनों की भागीदारी निभाई.

पहले ही ओवर में पृथ्वी शॉ का विकेट गिरा

टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स ने पहले ही ओवर में अपने सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ का विकेट गंवा दिया जो ट्रेंट बोल्ट (36 रन देकर एक विकेट) की दूसरी गेंद पर चौका लगाने के बाद अगली गेंद पर शॉर्ट कवर पर क्रुणाल पंड्या (26 रन देकर दो विकेट) को कैच देकर पवेलियन लौट गए.

टीम ने अगला विकेट अनुभवी अजिंक्य रहाणे (15 रन, तीन चौके) के रूप में जल्द ही खो दिया जो क्रुणाल पंड्या की खूबसूरत आर्म बॉल पर एलबीडब्ल्यू हुए और तब स्कोर दो विकेट पर 24 रन था. अब अय्यर और धवन क्रीज पर थे.

कप्तान अय्यर और धवन ने पारी संभाली

टीम ने पावर प्ले में दो विकेट गंवाकर 46 रन बनाए. अय्यर और धवन दोनों ने आराम से एक दो रन जुटाने के अलावा बीच-बीच में शॉट लगाकर अच्छी साझेदारी बनाना शुरू किया. 10 ओवरों तक टीम का स्कोर दो विकेट पर 80 रन था.

मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा के लिए इन दोनों खिलाड़ियों के बीच इस भागीदारी को तोड़ना जरूरी था और क्रुणाल पंड्या ने यह काम किया. अय्यर ने पंड्या की गेंद को उठाकर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन यह सीमारेखा से जरा पहले मिडविकेट पर बोल्ट के हाथों में चली गई, इससे टीम ने 15वें ओवरों में 109 रन पर तीसरा विकेट गंवाया.

मार्कस स्टोइनिस ने आते ही तेजी से रन जुटाना शुरू किया. धवन ने 16वें ओवर में बोल्ट की गेंद को चौके के लिए पहुंचाने के बाद अगली गेंद पर एक रन लेकर 39 गेंदों में चार चौके और एक छक्के से अपना अर्धशतक पूरा किया. इस ओवर में तीन चौके से 16 रन बने.

स्टोइनिस और धवन के बीच गलतफहमी

पर स्टोइनिस (13 रन) और धवन के बीच रन को लेकर हुई गफलत से दिल्ली कैपिटल्स को तीसरा झटका लगा. पिछले मैच में स्टोइनिस ने बल्ले और गेंद दोनों से प्रभावित किया था, वह ‘मिसफील्ड’ पर भागने लगे और रन आउट हुए.

दिल्ली की टीम हालांकि अंतिम चार ओवरों में ज्यादा रन नहीं जुटा सकी, जिसमें उसने 35 रन बनाए एलेक्स कैरी दूसरे छोर पर 14 रन बनाकर नाबाद रहे.