IPL 2020: धारदार गेंदबाजी से कोलकाता की जीत, चेन्नई को 10 रनों से हराया

दुबई में खेले गए आईपीएल मुकाबले में केकेआर ने चेन्नई को 10 रनों से हरा दिया है. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने सलामी बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी के शानदार अर्धशतक की मदद से 20 ओवरों में 167 रन बनाए. जवाब में चेन्नई की टीम 153 रन ही बना सकी. इस सीजन में चेन्नई के लिए यह चौथी हार है. इसी के साथ प्वाइंट टेबल में चेन्नई सुपर किंग्स 5वें नंबर पर पहुंच गई है. वहीं, केकेआर की टीम जीत के साथ ही तीसरे नंबर पर पहुंच गई है.

केकेआर की तरफ से सुनील नरेन, शिवम मावी, आंद्रे रसेल, कमलेश नागरकोटी और वरुण चक्रवर्ती ने 1-1 विकेट लिए. इससे पहले पहले बल्लेबाजी के लिए आई कोलकाता की टीम को चेन्नई सुपर किंग्स ने गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन से 167 रनों पर ऑल आउट कर दिया. त्रिपाठी ने 51 गेंदों में 8 चौके और 3 छक्के की मदद से 81 रन बनाए लेकिन उन्हें दूसरे छोर से अच्छा साथ नहीं मिला. उनके अलावा नाइट राइडर्स का कोई बल्लेबाज 20 रनों के आंकड़े को भी नहीं छू पाया.

A look at the Points Table after Match 21 of #Dream11IPL pic.twitter.com/ksUXUjOKdC