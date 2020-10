IPL: आज रोहित-राहुल में मुकाबला, प्वाइंट बनाने के लिए MI और KXIP की टक्कर

आईपीएल के 13वें सीजन के 13वें मैच में गुरुवार को मुंबई इंडियंस और किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) की टीमें आमने-सामने होंगी. पिछले मैचों में बेहतर प्रदर्शन करने के बावजूद हार का सामना करने वाली दोनों टीमें मैच में छोटी-छोटी गलतियों से बचकर लय हासिल करने की कोशिश करेंगी. अबु धाबी में यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा.

किंग्स इलेवन टीम ने राजस्थान रॉयल्स को 224 रनों का लक्ष्य दिया था, लेकिन वह इसका बचाव नहीं कर पाई. यह टीम के लिए गहरा झटका रहा. दूसरी तरफ मुंबई ने कीरोन पोलार्ड और ईशान किशन की लाजवाब पारियों की बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ 202 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन आखिर में सुपर ओवर में उसे दो अंक गंवाने पड़े.

MI vs KXIP: आंकड़े क्या कहते हैं..?

आईपीएल रिकॉर्ड की बात करें, तो मुंबई इंडियंस और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच अब तक 24 मुकाबले (2008-2019) हो चुके हैं. मुंबई ने 13 और पंजाब ने 11 मैच जीते हैं.

मौजूदा चैम्पियन मुंबई इंडियंस ने अपना पहला मैच गंवाया था, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को हराकर उसने शानदार वापसी की थी. आरसीबी के खिलाफ हालांकि छोटी-छोटी गलतियां उसे भारी पड़ गई थीं.

लगभग यही स्थिति किंग्स इलेवन की भी है, जिसने दिल्ली कैपिटल्स से पहला मैच गंवाने के बाद आरसीबी के खिलाफ अपना खाता खोला, लेकिन रॉयल्स के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी के बावजूद उसे हार का सामना करना पड़ा.

रॉयल्स के खिलाफ पंजाब के गेंदबाज अपनी लय में नहीं दिखे. शेल्डन कॉट्रेल के एक ओवर में राहुल तेवतिया के पांच छक्के इसका सबूत है. यहां तक कि बेहतरीन फॉर्म में चल रहे मोहम्मद शमी ने भी चार ओवर में 53 रन लुटाए और तीन विकेट लिये. लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को छोड़कर कोई भी गेंदबाज पिछले मैच में प्रभाव नहीं छोड़ पाया.

किंग्स इलेवन ने अब तक विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल को मौका नहीं दिया है, लेकिन राहुल और मयंक अग्रवाल के शानदार प्रदर्शन से उनकी बल्लेबाजी मजबूत नजर आती है. मुंबई को अगर मैच जीतना है तो इन दोनों को सस्ते में आउट करना होगा.

राहुल और अग्रवाल दोनों ने अब तक एक-एक शतक और एक-एक अर्धशतक जमाए हैं. रॉयल्स के खिलाफ तो उन्होंने पहले विकेट के लिए 183 रनों की साझेदारी की.

मुंबई का बल्लेबाजी और गेंदबाजी विभाग काफी संतुलित नजर आता है. उसके पास शीर्ष क्रम में कप्तान रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव और ईशान किशन जैसे बल्लेबाज हैं, जिसके बाद पोलार्ड और हार्दिक पंड्या जैसे आक्रामक बल्लेबाज जिम्मेदारी संभालते हैं.

