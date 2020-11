WT20C: मिताली की वेलोसिटी को झटका, ट्रेलब्लेजर्स ने 9 विकेट से रौंदा

ट्रेलब्लेजर्स ने गुरुवार को महिला टी20 चैलेंज के दूसरे मैच में वेलोसिटी को 9 विकेट से शिकस्त दी. मिताली राज की कप्तानी वाली वेलोसिटी की टीम को महज 47 रनों पर समेटने के बाद ट्रेलब्लेजर्स ने 7.5 ओवरों में एक विकेट के नुकसान पर 49 रन बनाकर जीत हासिल की.

ट्रेलब्लेजर्स की ओर से डिएंड्रा डॉटिन (29) और ऋचा घोष (13) नाबाद रहीं. कप्तान स्मृति मंधाना 6 रन बनाकर आउट हुईं. ट्रेलब्लेजर्स ने इस छोटे से लक्ष्य का पीछा करते हुए धीमी शुरुआत की क्योंकि वेलोसिटी की गेंदबाजों ने कोई भी ढीली गेंद नहीं फेंकी. डॉटिन और मंधाना (6) को बाउंड्री लगाने में परेशानी हो रही थी.

मंधाना आखिरकार इस प्रक्रिया में हवा में शॉट खेलकर आउट हो गईं. पावरप्ले के अंत में ट्रेलब्लेजर्स का स्कोर एक विकेट पर 28 रन था. लेकिन उसने मैच का अंत शानदार तरीके से ऋचा के छक्के से किया.

इससे पहले स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन के 4 विकेट की मदद से ट्रेलब्लेजर्स ने वेलोसिटी को महज 47 रनों पर समेट दिया. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) रैंकिंग में नंबर एक रैंकिंग पर काबिज एक्लेस्टोन ने 3.1 ओवरों में 9 रन देकर 4 विकेट चटकाए.

