IPL: हारकर भी प्ले ऑफ में कैसे पहुंची RCB? अब एलिमिनेटर में खेलेगी

आईपीएल के 13वें सीजन के 55 मुकाबले हो चुके हैं. लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला आज (मंगलवार) टॉप पर मौजूद मुंबई इंडियंस (MI) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच दुबई में खेला जाएगा. सोमवार रात दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को 6 विकेट से हरा टॉप-2 पोजिशन पर कब्जा कर लिया. अब उसका मुकाबला क्वालिफायर-1 में नंबर-1 टीम मुंबई इंडियंस (MI) से 5 नवंबर को दुबई में होगा. यानी क्वालिफायर-1 खेलने वाली टीम के पास फाइनल में जगह बनाने के लिए दो मौके होंगे.

प्ले ऑफ में पहुंचने वाली तीसरी टीम RCB

दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स से हारकर भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम प्ले ऑफ में पहुंच गई, वह क्वालिफाई करने वाली तीसरी टीम बन गई. उसने बेहतर नेट रन रेट के आधार पर प्ले ऑफ का टिकट कटाया. दरअसल, दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 17.3 ओवरों से पहले नहीं हारने की वजह से बेंगलुरु का नेट रन रेट कोलकाता नाइट राइडर्स ( KKR) से बेहतर हो गया और वह इस आधार पर वह एलिमिनेटर में खेलेगी.

