IPL: RCB को 6 विकेट से हरा दिल्ली टॉप-2 में, क्वालिफायर-1 में मुंबई से भिड़ेगी

आईपीएल के 13वें सीजन के 55वें मैच में सोमवार को दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने बाजी मारी. दिल्ली ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को 6 विकेट से मात दी. दिल्ली ने पहले तो बेंगलुरु को 152/7 के स्कोर पर रोका और फिर 19 ओवरों में 154/4 रन बनाए और जीत का लक्ष्य (153) हासिल कर लिया. दिल्ली की जीत में अजिंक्य रहाणे (60 रन, 46 गेंदों में) और शिखर धवन (54 रन, 41 गेंदों में) की अर्धशतकीय पारियां अहम साबित हुईं. बेंगलुरु को तीन झटके देने वाले एनरिक नोर्तजे मैन ऑफ द मैच रहे.

इस जीत के साथ ही दिल्ली ने टॉप-2 की जंग जीत ली और प्ले ऑफ में धमाकेदार एंट्री की. अब उसका मुकाबला क्वालिफायर-1 में नंबर-1 टीम मुंबई इंडियंस (MI) से 5 नवंबर को दुबई में होगा. यानी क्वालिफायर-1 खेलने वाली टीम के पास फाइनल में जगह बनाने के लिए दो मौके होंगे.

बेहतर नेट रन रेट के आधार पर RCB भी प्ले ऑफ में

बेंगलुरु ने भी बेहतर नेट रन रेट के आधार पर प्ले ऑफ का टिकट कटाया. उसने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को नेट रन रेट के आधार पर पछाड़ा. यानी बेंगलुरु की टीम अबु धाबी में 6 नवंबर को एलिमिनेटर में खेलेगी. प्ले ऑफ में जगह बनाने वाली चौथी टीम का फैसला मंगलवार को सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच होने वाले अंतिम लीग मैच से होगा.

दिल्ली कैपिटल्स ने लगातार 4 मैच गंवाने के बाद इस अहम मुकाबले को जीता. 14 मैचों में 8 जीत के साथ उसके 16 प्वाइंट हैं. दूसरी तरफ बेंगलुरु की यह लगातार चौथी हार रही. 14 मैचों में उसके 14 अंक रहे.

153 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली ने पहला विकेट 19 के स्कोर पर गंवाया, जब पृथ्वी शॉ (9) को मोहम्मद सिराज ने बोल्ड कर दिया. इसके बाद शिखर धवन और अजिंक्य रहाणे ने जिम्मेदारी संभाली. 88 रनों की साझेदारी कर धवन (54) शाहबाज अहमद के शिकार बने.

130 के स्कोर पर कप्तान श्रेयस अय्यर (7) को शाहबाज ने सस्ते में लौटाया. 136 के स्कोर पर रहाणे को (60) वॉशिंगटन सुंदर ने कैच कराया. दिल्ली को चौथा झटका लगा. ऋषभ पंत (नाबाद 8) और मार्कस स्टोइनिस (नाबाद 10) ने टीम को जीत तक पहुंचाया.

ऐसा समीकरण: मंगलवार को सनराइजर्स-मुंबई का मैच- होगा चौथी टीम का फैसला

- अगर सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को मुंबई इंडियंस (MI) हरा देती है, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (14 अंक) और कोलकाता नाइट राइडर्स (14) की टीमें एलिमिनेटर में खेलेंगी.

- अगर सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम मुंबई इंडियंस (MI) को हरा देती है तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB), कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और सनराइजर्स हैदराबाद के 14-14 अंक हो जाएंगे.

- ऐसे में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) नंबर-3 पर आ सकती है, क्योंकि उसका नेट रन रेट काफी अच्छा है (फिलहाल+0.555)

- चौथे स्थान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) में से कोई एक होगी. यहां नेट रन रेट निर्णायक साबित होगा. दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 17.3 ओवरों से पहले नहीं हारने की वजह से बेंगलुरु का नेट रन रेट KKR से बेहतर है और इस आधार पर वह एलिमिनेटर में खेलेगी.

ऐसी रही दिल्ली कैपिटल्स की पारी

लक्ष्य का पीछा करने उतरे दिल्ली की टीम ने दूसरे ओवर में ही पृथ्वी शॉ (9) का विकेट गंवा दिया, जिन्हें मोहम्मद सिराज ने बोल्ड किया. सलामी बल्लेबाज धवन शानदार लय में दिखे. उन्होंने क्रिस मॉरिस पर 3 चौके जड़ने के बाद सिराज पर भी चौका मारा. रहाणे ने भी वॉशिंगटन सुंदर का स्वागत चौके के साथ किया और फिर इसुरू उदाना पर दो चौके मारे जिससे टीम ने पावर प्ले में एक विकेट पर 53 रन बनाए.

धवन-रहाणे के बीच जोरदार साझेदारी

धवन और रहाणे ने बीच के ओवरों में भी रन गति कम नहीं होने दी और 10 ओवरों में टीम का स्कोर एक विकेट पर 81 रन तक पहुंचाया. धवन ने उदाना पर चौके के साथ 37 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया. रहाणे ने भी इस बीच उदाना पर चौका और शाहबाज अहमद (26 रन पर 2 विकेट) पर छक्का जड़ा. शाहबाज ने हालांकि धवन को शॉर्ट फाइन लेग पर सुंदर के हाथों कैच करा दिया. उन्होंने 41 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौके मारे.

अंत में स्टोइनिस-पंत ने जीत तक पहुंचाया

रहाणे ने शाहबाज की गेंद पर एक रन के साथ 37 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया. दिल्ली को अंतिम पांच ओवरों में जीत के लिए 32 रनों की दरकार थी. शाहबाज ने इसके बाद दिल्ली के कप्तान श्रेयस अय्यर (7) को पवेलियन भेजा, जबकि सुंदर ने रहाणे की पारी का अंत किया. रहाणे ने 46 गेंदों का सामना करते हुए 5 चौके और एक छक्का मारा. दिल्ली को अंतिम दो ओवरों में जीत के लिए 15 रनों की जरूरत थी. मार्कस स्टोइनिस (नाबाद 10) ने सिराज पर छक्का जड़ा, जबकि ऋषभ पंत (नाबाद 8) ने उन पर चौके के साथ टीम को जीत दिलाई.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 152/7 रन बनाए थे

सलामी बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल के जुझारू अर्धशतक के बाद एबी डिविलियर्स की उम्दा पारी के बावजूद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 7 विकेट पर 152 रन ही बना सकी. पड्डिकल ने 50 रनों की पारी खेली, जबकि डिविलियर्स ने 21 गेंदों में दो छक्के और एक चौके से 35 रन बनाए. कप्तान विराट कोहली ने भी 29 रन बनाए.

टीम हालांकि पूरी पारी के दौरान रन गति में इजाफा करने में जूझती रही. दिल्ली की ओर से एनरिक नोर्तजे ने 33 रन देकर 3, जबकि कैगिसो रबाडा ने 30 रन देकर दो विकेट चटकाए. रविचंद्रन अश्विन ने किफायती गेंदबाजी करते हुए 18 रन देकर एक विकेट हासिल किया.

खुलकर खेल नहीं पाई RCB की सलामी जोड़ी

दिल्ली के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद गेंदबाजों ने जोश फिलिप और पडिक्कल की सलामी जोड़ी को खुलकर नहीं खेलने दिया. पारी का पहला चौका डेनियल सैम्स के तीसरे ओवर में फिलिप ने मारा, जबकि अगले ओवर में पडिक्कल ने भी नोर्तजे पर चौका जड़ा. अनुभवी तेज गेंदबाज रबाडा ने 5वें ओवर में अपनी पहली ही गेंद पर फिलिप को कवर्स में पृथ्वी शॉ के हाथों कैच करा दिया. उन्होंने 12 रन बनाए.

कप्तान कोहली ने छठे ओवर में नोर्तजे पर अपना पहला चौका जड़ा, जबकि इसी ओवर में पडिक्कल ने भी गेंद को बाउंड्री के दर्शन कराए जिससे टीम ने पावर प्ले में एक विकेट पर 40 रन बनाए. बेंगलुरु की टीम ने 8वें ओवर में रनों का अर्धशतक पूरा किया. पावर प्ले के बाद अश्विन और अक्षर की स्पिन जोड़ी ने बेंगलुरु की टीम पर शिकंजा कसा.

कोहली का धैर्य जवाब दे गया, विकेट गंवाया

पावर प्ले के बाद टीम 4 ओवरों में एक ही चौका जड़ा सकी और लगातार बढ़ते दबाव के बीच 10वें ओवर में कोहली का धैर्य जवाब दे गया. कोहली ने अक्षर पटेल की गेंद को हवा में खेला, लेकिन लॉन्ग ऑन पर नोर्तजे ने बेहद आसान कैच टपका दिया. कोहली ने जीवनदान का फायदा उठाते हुए रबाडा पर चौके के साथ बाउंड्री के सूखे को खत्म किया और अक्षर की गेंद पर भी छह रन बटोरे.

कोहली हालांकि अश्विन पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में मिड विकेट बाउंड्री पर मार्कस स्टोइनिस को कैच दे बैठे, जिससे पडिक्कल के साथ उनकी 57 रनों की साझेदारी का अंत हुआ. अश्विन ने आईपीएल में पहली बार कोहली का विकेट चटकाया, जिन्होंने 24 गेंदों में दो चौके और एक छक्का मारा. पडिक्कल ने नोर्तजे पर चौके के साथ 15वें ओवर में टीम के रनों का सैकड़ा पूरा किया और फिर अगली गेंद पर दो रनों के साथ 40 गेंदों में अर्धशतक बनाया.

डिविलियर्स पारी को ज्यादा बढ़ा नहीं पाए

डिविलियर्स ने नोर्तजे पर छक्का जड़ा, लेकिन इस तेज गेंदबाज ने पडिक्कल को बोल्ड कर दिया. उन्होंने 41 गेंदों की अपनी पारी में 5 चौके मारे. नोर्तजे ने इसी ओवर में क्रिस मॉरिस (0) को भी विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच कराया. डिविलियर्स ने 18वें ओवर में सैम्स पर चौका मारा, जबकि शिवम दुबे ने भी इस तेज गेंदबाज पर छक्के और चौके के साथ रन गति में इजाफा किया.

डिविलियर्स ने रबाडा पर छक्का जड़ा, लेकिन दुबे (17) ने चौका मारने के बाद बाउंड्री पर अजिंक्य रहाणे को कैच थमा दिया. डिविलियर्स भी पारी के अंतिम ओवर में रन आउट हो गए. इसुरू उदाना (4) ने नोर्तजे पर चौके के साथ टीम के 150 रन पूरे किए, लेकिन अगली गेंद पर पवेलियन लौट गए.