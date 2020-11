IPL: नंबर-1 मुंबई को 10 विकेट से रौंद सनराइजर्स प्ले ऑफ में, KKR टूर्नामेंट से बाहर

आईपीएल के 13वें सीजन के 56वें मैच में मंगलवार रात शारजाह में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने बाजी मारी. उसने अपने 'करो या मरो' के मुकाबले में मजबूत मुंबई इंडियंस (MI) को 10 विकेट से मात दी. सनराइजर्स ने पहले तो मुंबई को 149/8 रनों पर रोका और फिर 17.1 ओवरों में बिना किसी नुकसान के 151/0 रन बनाए और जीत का लक्ष्य (150 रन) हासिल कर लिया. कप्तान डेविड वॉर्नर (नाबाद 85 रन) और ऋद्धिमान साहा (नाबाद 58 ) की सलामी जोड़ी ने मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसाया.

इस बेशकीमती जीत के साथ ही सनराइजर्स हैदराबाद ने प्ले ऑफ में धमाकेदार एंट्री की. मौजूदा आईपीएल के आखिरी लीग मैच के इस नतीजे के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का अभियान खत्म हो गया. सनराइजर्स ने लगातार तीसरी जीत हासिल की.

सनराइजर्स की यह 7वीं जीत रही. वह 14 मैचों में 14 अकों के साथ बेहतर रन रेट के आधार पर अंक तालिका में मुंबई (18) और दिल्ली कैपिटल्स (16) के बाद तीसरे स्थान पर आ गई. यानी अब वह एलिमिनेटर में 6 नवंबर को चौथे नंबर की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ उतरेगी.

मुंबई इंडियंस की यह 5वीं हार रही. वह 14 मैचों में 18 अंकों के साथ टॉप पर बरकरार रही. सनराइजर्स की जीत से कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का अभियान खत्म हो गया. 14 मैचों में उसके भी 14 अंक रहे, लेकिन खराब नेट रन रेट की वजह से वह अंतिम चार से बाहर हो गई.

150 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स की टीम को कप्तान डेविड वॉर्नर और ऋद्धिमान साहा ने बेहतरीन शुरुआत दी. दोनों ने पहले विकेट के लिए 151 रनों की अटूट साझेदारी की. जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट के बिना उतरी मुंबई की टीम विकेट के लिए तरस गई.

A look at the Road To The Final for #Dream11IPL 2020 pic.twitter.com/Zrz7Su7qa4 — IndianPremierLeague (@IPL) November 3, 2020

प्ले ऑफ शेड्यूल- (शाम 7.30 बजे से)

क्वालिफायर-1

5 नवंबर 2020: दुबई

टीम-1 मुंबई इंडियंस (MI) vs टीम-2 दिल्ली कैपिटल्स (DC)

एलिमिनेटर

6 नवंबर 2020: अबु धाबी

टीम-3 सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) vs टीम-4 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB)

क्वालिफायर-2

8 नवंबर 2020: अबु धाबी

एलिमिनेटर की विनर vs क्वालिफायर-1 की लूजर

फाइनल

10 नवंबर 2020: दुबई

क्वालिफायर-1 और 2 की विनर के बीच

मुंबई इंडियंस 149/8 रन बना पाई थी

संदीप शर्मा की अगुवाई में अपने गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को 149/8 रनों पर रोक दिया. कीरोन पोलार्ड ने अगर आखिर में 25 गेंदों में 41 रन नहीं बनाए होते तो मुंबई की स्थिति खराब होती. पोलार्ड ने 19वें ओवर में टी नटराजन को लगातार 3 छक्के लगाकर मुंबई को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. उन्होंने अपनी पारी में 2 चौके और 4 छक्के जड़े.

मुंबई की टीम में कप्तान रोहित शर्मा ने वापसी की जो चोट के कारण पिछले कई मैचों से बाहर थे, हालांकि वह बल्लेबाजी में कोई कमाल नहीं कर सके और 4 रन बनाकर संदीप का पहला शिकार बने. रोहित को इसी चोट की वजह से ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम में भी नहीं चुना गया.

वॉर्नर ने लिया बॉलिंग का सटीक फैसला

कप्तान डेविड वॉर्नर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का सटीक फैसला लिया. उनके गेंदबाजों ने इतना अनुशासित प्रदर्शन किया कि पूरी पारी में सिर्फ एक रन ही फालतू दिया. संदीप ने 4 ओवर में 34 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि शाहबाज नदीम ने बेहद किफायती गेंदबाजी करते हुए 4 ओवरों में 19 रन देकर दो विकेट चटकाए.

संदीप ने तीसरे ही ओवर में रोहित को वॉर्नर के हाथों लपकवाकर मुंबई को करारा झटका दिया. क्विंटन डिकॉक ने 5वें ओवर में संदीप को 2 छक्के और एक चौका जड़ा, लेकिन अगली गेंद पर बोल्ड हो गए. उन्होंने 13 गेंदों में 2 चौकों और 2 छक्के की मदद से 25 रन बनाए.

सूर्यकुमार यादव नहीं खेल पाए बड़ी पारी

शानदार फॉर्म में चल रहे सूर्यकुमार यादव ने 29 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 36 रन जोड़े, जबकि ईशान किशन ने 30 गेंदों में 33 रन बनाए, जिसमें एक चौका और 2 छक्के शामिल थे. उन्हें संदीप ने बोल्ड किया और यादव शाहबाज नदीम की गेंद पर आगे निकलकर खेलने के प्रयास में चूके, लेकिन ऋद्धिमान साहा ने स्टंपिंग करने में कोई चूक नहीं की.

देखें: आजतक LIVE TV

मुंबई ने इस मैच में हार्दिक पंड्या, जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट को आराम दिया. क्रुणाल पंड्या खाता खोले बिना नदीम की गेंद पर केन विलियमसन को कैच देकर लौटे.