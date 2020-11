IPL: आज टॉप-2 के लिए होगी जोरदार जंग, RCB और दिल्ली आमने-सामने

आईपीएल के 13वें सीजन के 55वें मैच में सोमवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीमें आमने-सामने होंगी. दोनों की निगाहें हार की लय तोड़कर अंक तालिका में शीर्ष दो में जगह बनाने पर टिकी होंगी. अबु धाबी में यह मुकाबला शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा.

दिल्ली और आरसीबी लगातार हार से आहत हैं. दिल्ली ने लगातार 4 तो आरसीबी ने 3 मैच गंवाए हैं, जिससे पता चलता है कि बेहद प्रतिस्पर्धी आईपीएल में चीजें किस तेजी से करवट बदलती हैं.

अब ये दोनों टीमें हार का क्रम तोड़कर शीर्ष दो में स्थान बनाने का प्रयास करेंगी, जिससे कि उन्हें फाइनल में जगह बनाने के लिए दो मौके मिलें. इस मैच में हारने वाली टीम भी प्ले ऑफ में पहुंच सकती है, लेकिन इसके लिए उसे अन्य टीमों के परिणाम पर निर्भर रहना होगा.

दिल्ली की टीम टूर्नामेंट के पहले चरण में सबसे दमदार नजर आ रही थी, लेकिन इसके बाद उसका नाटकीय पतन हुआ. उसने अपनी आखिरी जीत दो सप्ताह पहले दर्ज की थी. उसके बल्लेबाज नहीं चल पा रहे हैं और गेंदबाजी भी पहले हाफ की तरह मारक नहीं दिख रही है.

दिल्ली की सबसे बड़ी कमजोरी अदद सलामी जोड़ी का अभाव है. पृथ्वी शॉ और अजिंक्य रहाणे ने शिखर धवन के साथ जोड़ी बनाई, लेकिन किसी के भी प्रदर्शन में निरंतरता देखने को नहीं मिली.

यहां तक कि धवन भी लगातार मैचों में शतक जड़ने के बाद पिछले तीन मैचों में नहीं चल पाए. इन मैचों में उन्होंने 6, 0, 0 रन बनाए. दिल्ली की टीम मध्यक्रम में ऋषभ पंत पर निर्भर है, लेकिन वह अभी तक किसी भी मैच में रंग में नहीं दिखे. उन्होंने केवल 274 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 112.29 है.

