IPL: चेन्नई ने पंजाब को प्ले ऑफ की रेस से किया बाहर, KXIP 9 विकेट से पस्त

आईपीएल के 13वें सीजन के 53वें मैच में रविवार को अबु धाबी में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने जीत हासिल की. उसने किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) को 9 विकेट से मात दी. इसके साथ ही 'करो या मरो' का मैच गंवाकर पंजाब की टीम प्ले ऑफ की रेस से बाहर हो गई. चेन्नई ने पहले तो पंजाब को 153/6 के स्कोर पर रोका और फिर 18.5 ओवरों में 1 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य (154 रन) हासिल कर लिया. ऋतुराज गायकवाड़ ने लगातार तीसरा अर्धशतक (नाबाद 62 रन) जमाया. लगातार तीसरा मैच जीतकर चेन्नई ने अपना सम्मान बचाया.

किंग्स इलेवन पंजाब की यह 8वीं हार रही. वह पूरे 14 मैच खेलकर 12 अंक ही हासिल कर सकी. पंजाब की टीम चेन्नई सुपर किंग्स के बाद टूर्नामेंट से बाहर होने वाली दूसरी टीम बनी. चेन्नई ने अपने अभियान का समापन छठी जीत के साथ किया. उसके भी 14 मैचों में 12 अंक ही रहे.

154 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की टीम को सलामी बल्लेबाजों ने बेहतरीन शुरुआत दी. ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ डुप्लेसिस ने 82 रन जोड़े. डुप्लेसिस (48 रन) को विकेट के पीछे केएल राहुल ने क्रिस जॉर्डन की गेंद पर लपका. इसके बाद ऋतुराज (नाबाद 62 रन) और अंबति रायडू (नाबाद 30 रन) ने टीम को जीत तक पहुंचाया.

ऐसा रही चेन्नई सुपर किंग्स की पारी

मैन ऑफ द मैच ऋतुराज गायकवाड़ ने 49 गेंदों में एक छक्का और 6 चौके की मदद से नाबाद 62 रन बनाए. लक्ष्य का पीछा करते हुए फाफ डुप्लेसिस और ऋतुराज गायकवाड़ ने शुरुआत ओवरों मे संभल कर खेला. गायकवाड़ ने तीसरे ओवर में जॉर्डन की गेंद पर छक्का लगाकर हाथ खोला. डुप्लेसिस को पारी के चौथे ओवर में जिमी नीशाम की गेंद पर हुड्डा ने उनका मुश्किल कैच टपका कर जीवनदान दिया. डुप्लेसिस ने अगली गेंद पर ही छक्का जड़ दिया. उन्होंने छठे ओवर में रवि बिश्नोई का स्वागत शुरुआती दो गेंदों पर छक्के और चौके से किया.

पावर प्ले में चेन्नई ने 57/0 रन बनाए

पावर प्ले में चेन्नई ने बिना किसी नुकसान के 57 रनों बना लिये थे. जोर्डन ने 10वें ओवर में डुप्लेसिस की 48 रनों की पारी का अंत विकेटकीपर राहुल के हाथों कैच करा कर किया. उन्होंने 34 गेंदों में 4 चौके और 2 छक्के लगाए. इसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए रायडू ने भी बिना जोखिम लिए आराम से बल्लेबाजी की. उन्होंने 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक रन लेकर टीम का शतक पूरा किया. राहुल ने 15वें ओवर इस गेंदबाज के खिलाफ विकेट के पीछे रायडू का कैच टपका दिया.

गायकवाड़ ने इसके अगले ओवर में बिश्नोई की गेंद पर कवर के ऊपर से शानदार चौका लगाकर 38 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. यह उनकी लगातार तीसरी अर्धशतकीय पारी है. रायडू ने 30 गेंदों की नाबाद पारी में दो चौके लगाए.

किंग्स इलेवन पंजाब ने 153/6 रन बनाए थे

दीपक हुड्डा की नाबाद 62 रनों की आक्रामक पारी के दम पर किंग्स इलेवन पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 6 विकेट पर 153 का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया. हुड्डा ने 30 गेंदों की नाबाद पारी में 3 चौके और 4 छक्के लगाए. चेन्नई की ओर से लुंगी नगिदी ने 4 ओवरों में 39 रन देकर तीन विकेट लिये, जबकि इमरान ताहिर ने 4 ओवरों में 24 रन और रवींद्र जडेजा ने 3 ओवरों में सिर्फ 17 रन देकर एक-एक विकेट लिया शार्दुल ठाकुर ने 4 ओवर में 27 रन देकर एक विकेट लिया.

मयंक अग्रवाल और कप्तान केएल राहुल ने टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी के लिए उतरे पंजाब को शानदार शुरुआत दिलाई. मयंक ने दीपक चाहर के खिलाफ दो चौके लगाकर टीम में वापसी का जश्न मनाया. कप्तान राहुल ने इसी गेंदबाज के खिलाफ तीसरे ओवर में प्वाइंट के ऊपर से आकर्षक छक्का लगाया. राहुल ने इसके बाद शार्दुल ठाकुर का स्वागत 5वें ओवर लगतार 2 चौके से किया, लेकिन नगिदी ने अगले ओवर में मयंक को बोल्ड चेन्नई को पहली सफलता दिलाई

अच्छी शुरुआत के बाद रन गति धीमी

मयंक ने 15 गेंदों में 5 चौके की मदद से 26 रन बनाने के साथ पहले विकेट के लिए 48 रनों की साझेदारी भी की. पावर प्ले में पंजाब का स्कोर एक विकेट पर 53 रन था, लेकिन इसके बाद गेंदबाजों ने रन प्रवाह पर अंकुश लगा दिया ओर पंजाब ने इस बीच राहुल, निकोलस पूरन और क्रिस गेल के विकेट भी गंवा दिए.

इस बार गेल का बल्ला नहीं चल पाया

नगिदी ने नौवें ओवर में राहुल को बोल्ड कर 27 गेंदों में उनकी 29 रनों की पारी को खत्म किया, तो वही शार्दुल ने 11वें ओवर में पूरन (6 गेंदों में 2 रन) को विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच कराया. शानदार लय में चल रहे क्रिस गेल (19 गेंदों में 12 रन) भी बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे. अनुभवी इमरान ताहिर की फिरकी पर एलबीडब्ल्यू होने के बाद उन्होंने रिव्यू भी गंवा दिया. इस समय टीम का स्कोर 11.5 ओवरों में चार विकेट पर 72 रन था.

मनदीप सिंह ने 14वें ओवर में दीपक चाहर की पहली गेद पर चौका लगाया जो 7 ओवरों के बाद टीम की पहला बाउंड्री थी. हुड्डा ने इसके बाद इमरान ताहिर के खिलाफ 16वें ओवर में कवर्स के ऊपर से शानदार छक्का लगाया, लेकिन जडेजा ने अगले ही ओवर में मनदीप (14) को बोल्ड कर 5वें विकेट के लिए 36 रनों की साझेदारी को तोड़ा.

दीपक हुड्डा ने की जोरदार बल्लेबाजी

जिमी नीशाम (2) नहीं चल पाए, लेकिन हुड्डा इससे प्रभावित नहीं दिखे. उन्होंने नगिदी के इस ओवर में दो छक्के लगाए, उन्होंने 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक रन लेकर 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. हुड्डा ने नगिदी के आखिरी ओवर में भी एक छक्का जड़ा. उन्होंने जॉर्डन के साथ 7तवें विकेट के लिए 40 रनों की अटूट साझेदारी भी की, जिसमें जॉर्डन का योगदान महज चार रनों का था.