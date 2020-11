IPL: KKR ने राजस्थान का किया पत्ता साफ, 60 रनों से रौंद टॉप-4 में कोलकाता

आईपीएल के 13वें सीजन के 54वें मैच में रविवार रात दुबई में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने बेहतरीन जीत हासिल की. उसने 'करो या मरो' के मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (RR) को 60 रनों से मात दी. इसके साथ ही राजस्थान की टीम प्ले ऑफ की रेस से बाहर हो गई. 192 रनों के बड़े लक्ष्य के आगे राजस्थान की टीम 20 ओवरों में 131/9 रन ही बना पाई.

कोलकाता की इस बेशकीमती जीत में पैट कमिंस (4-0-34-4) ने 4 विकेट चटकाए, जबकि इससे पहले कप्तान इयोन मॉर्गन ने नाबाद 68 रनों (35 गेंदें, 5 चौके, 6 छक्के) की धुआंधार पारी खेली.

इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्ले ऑफ की उम्मीदें बची हुई हैं. राजस्थान रॉयल्स की यह 8वीं हार रही. वह पूरे 14 मैच खेलकर 12 अंक ही हासिल कर सकी. वह चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) के बाद टूर्नामेंट से बाहर होने वाली तीसरी टीम बनी.

#KKR win by 60 runs to keep their hopes alive in #Dream11IPL 2020. pic.twitter.com/aISfVK98zJ — IndianPremierLeague (@IPL) November 1, 2020

कोलकाता नाइट राइडर्स की यह 7वीं जीत रही. 14 मैचों में 14 अंकों के साथ उसकी प्ले ऑफ में जाने की संभावन बनी हुई है. वह अब अंक तालिका में आठवें स्थान से चौथे स्थान पर आ गई है.

Points Table

क्या है कोलकाता की संभावना?

कोलकाता का भविष्य अब सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के नतीजे पर निर्भर है. सनराइजर्स के 13 मैचों में 12 अंक हैं. अगर वह मुंबई इंडियंस के खिलाफ अपना आखिरी मैच हार जाए, तो कोलकाता के लिए प्ले ऑफ का मौका होगा.

सनराइजर्स के जीतने की स्थिति में दोनों के 14-14 अंक रहेंगे. साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (14) और दिल्ली कैपिटल्स (14) के बीच मुकाबले का परिणाम आने पर इनमें से किसी एक के 14 अंक ही होंगे. यानी 14 अंक वाली तीन टीमें होंगी. ऐसे में बेहतर नेट रन रेट वाली दो टीमें आगे बढ़ेंगी.

#RR lose 5 wickets in the powerplay with 41 runs on the board.#Dream11IPL pic.twitter.com/ALHqNzFjgJ — IndianPremierLeague (@IPL) November 1, 2020

राजस्थान का कमिंस के आगे सरेंडर

192 रनों के लक्ष्य के दबाव में राजस्थान रॉयल्स की आधी टीम 37 रनों पर लौट गई. रॉबिन उथप्पा (6), बेन स्टोक्स (18), कप्तान स्टीव स्मिथ (4), संजू सैमसन (1) और रियान पराग (0) के विकेट गिरे. इनमें से एक को छोड़ सभी को पैट कमिंस ने अपना शिकार बनाया. संजू सैमसन को शिवम मावी ने आउट किया. इसके बाद जोस बटलर (35) को वरुण चक्रवर्ती ने पवेलियन की राह दिखाई, कमिंस ने कैच लपका. राहुल तेवतिया (31) को चक्रवर्ती ने लौटाया. जोफ्रा आर्चर (6) को कमलेश नाटरकोटी ने लपकवाया. कार्तिक त्यागी (2) को मावी ने अपनी गेंद पर लपका. वरुण आरोन (0) और श्रेयस गोपाल (23) नाबाद रहे.

कोलकाता नाइट राइडर्स के 191/7 रन

कप्तान इयोन मोर्गन के नाबाद अर्धशतक की बदौलत कोलकाता नाइट राइडर्स ने 7 विकेट पर 191 रन बनाए. मोर्गन ने 35 गेंदों में 6 छक्के और 5 चौके की मदद से 68 रनों की पारी खेली. राहुल त्रिपाठी (39) और शुभमन गिल (36) ने भी पहले ओवर में झटका लगने के बाद दूसरे विकेट 72 रन जोड़कर टीम को शानदार मंच मुहैया कराया.

नाइट राइडर्स के बल्लेबाजों ने अंत में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, जिससे टीम अंतिम 7 ओवरों में 91 रन जोड़ने में सफल रही. रॉयल्स की ओर से राहुल तेवतिया सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 25 रन देकर 3 विकेट चटकाए. कार्तिक त्यागी ने 36 रन देकर 2 विकेट हासिल किए, जबकि जोफ्रा आर्चर ने किफायती गेंदबाजी करते हुए 19 रन देकर एक विकेट चटकाया.

शुरुआत खराब रही कोलकाता की

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान स्टीव स्मिथ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद आर्चर ने दूसरी गेंद पर ही नीतीश राणा (0) को विकेटकीपर संजू सैमसन के हाथों कैच करा दिया. राणा ने इसके बाद डीआरएस भी लिया, लेकिन फैसला गेंदबाज के पक्ष में ही गया. सलामी बल्लेबाज गिल ने वरुण आरोन के दूसरे ओवर में तीन चौके मारे, जबकि लेग स्पिनर श्रेयस गोपाल का स्वागत लगातार दो चौकों के साथ किया.

राहुल त्रिपाठी ने भी गोपाल के इस ओवर में दो चौके मारे और फिर बेन स्टोक्स पर पारी का पहला छक्का जड़ा. नाइट राइडर्स ने पावर प्ले में एक विकेट पर 55 रन बनाए. गिल और त्रिपाठी ने बीच के ओवरों में भी आसानी से रन बटोरे. त्रिपाठी ने राहुल तेवतिया पर चौका और फिर छक्का मारा. गिल हालांकि इस बीच धैर्य खो बैठे और तेवतिया की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में बाउंड्री पर जोस बटलर को आसान कैच दे बैठे. उन्होंने 24 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौके मारे.

सुनील नरेन भी खाता खोले बिना तेवतिया की गेंद पर स्टोक्स के हाथों लपके गए. स्मिथ ने इसके बाद गेंद गोपाल को थमाई और उन्होंने अपने कप्तान को निराश नहीं करते हुए त्रिपाठी को लॉन्ग ऑन पर रॉबिन उथप्पा के हाथों कैच करा दिया. उन्होंने 34 गेंदों का सामना करते हुए 4 चौके और 2 छक्के मारे. दिनेश कार्तिक भी खाता खोले बिना तेवतिया की गेंद को स्मिथ के हाथों में खेले गए.

कप्तान इयोन मॉर्गन ने मोर्चा संभाला

कप्तान इयोन मॉर्गन ने इसके बाद मोर्चा संभालते हुए 14वें ओवर में गोपाल की लगातार गेंदों पर 2 चौके और 2 छक्के लगाए. आंद्रे रसेल ने आर्चर की लगातार गेंदों पर चौके और छक्के के बाद 16वें ओवर में त्यागी पर लगातार 2 छक्के मारे, लेकिन अगली गेंद पर डीप एक्स्ट्रा कवर पर स्थानापन्न खिलाड़ी डेविड मिलर को कैच दे बैठे. उन्होंने 10 गेंदों में 25 रन बनाए.

मोर्गन ने 19वें ओवर में स्टोक्स पर लगातार 2 छक्के और चौके के साथ 30 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया. पैट कमिंस (15) ने भी इस ओवर में छक्का मारा. त्यागी ने अंतिम ओवर में कमिंस को विकेटकीपर सैमसन के हाथों कैच कराया. मॉर्गन ने अंतिम गेंद पर छक्का जड़कर टीम का स्कोर 190 के पार पहुंचाया.