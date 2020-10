IPL: स्टोक्स का 'हल्ला बोल', मुंबई को 8 विकेट से रौंद प्ले ऑफ के लिए RR हुई मजबूत

आईपीएल के 13वें सीजन के 45वें मैच में राजस्थान रॉयल्स (RR) ने बाजी मारी. रविवार रात अबु धाबी में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस (MI) को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी. 196 रनों का बड़ा लक्ष्य उसने 2 विकेट खोकर 18.2 ओवरों में (196/2) हासिल कर लिया. बेन स्टोक्स ने लाजवाब शतक (नाबाद 107 रन, 60 गेंदें, 14 चौके, 3 छक्के) जमाया. संजू सैमसन (नाबाद 54 रन, 31 गेंदें, 4 चौके, 3 छक्के) के साथ उनकी 152 रनों की अटूट साझेदारी निर्णायक साबित हुई.

इस जीत ने राजस्थान की प्ले ऑफ उम्मीदें मजबूत कर दीं. स्टोक्स का यह दूसरा आईपीएल शतक है. मुंबई इंडियंस के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए किसी टीम की यह सबसे बड़ी जीत है.

चेन्नई सुपर किंग्स अब बाहर हो गई

राजस्थान रॉयल्स ने 5वीं जीत हासिल की. 12 मैचों में 10 अंकों के साथ वह अब छठे स्थान पर है. राजस्थान की जीत से चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) एक बार फिर निचले स्थान पर आ गई. रॉयल्स की जीत के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर हो गई है. रॉयल्स को न सिर्फ अपने दोनों मैच जीतने होंगे, बल्कि बाकी मैचों में अनुकूल परिणाम की दुआ करनी होगी.

मुंबई इंडियंस की यह चौथी हार रही. 11 मैचों में 14 अंकों के साथ वह अब भी शीर्ष पर है. इसके साथ ही मौजूदा सीजन में क्वालिफाई करने के लिए उसे इंतजार करना होगा.

196 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स को 13 रनों के स्कोर पर पहला झटका लगा, रॉबिन उथप्पा (13) को जेम्स पेटिंसन ने लौटाया. 44 के स्कोर पर कप्तान स्टीव स्मिथ (11) पवेलियन लौट गए, पेटिंसन ने उन्हें बोल्ड किया. इसके बाद बेन स्टोक्स और संजू सैमसन ने जिम्मेदारी संभाली और दोनों ने जीत आसान कर दी.

बेन स्टोक्स की मैच जिताऊ पारी

स्टोक्स ने 2017 के बाद टूर्नामेंट में अपना पहला शतक जड़ते हुए 60 गेंद में नाबाद 107 रन बनाए, जिसमें 14 चौके और 3 छक्के शामिल थे. वहीं सैमसन ने उनका बखूबी साथ निभाते हुए 31 गेंदों में 4 चौके और 3 छक्के के साथ 54 रनों की पारी खेली. आखिरी दो ओवर में रॉयल्स को 10 रनों की जरूरत थी, लेकिन स्टोक्स ने 19वें ओवर की पहली गेंद पर पेटिंसन को छक्का लगाकर अपना शतक (59 गेंदों में) पूरा किया. इसके बाद अगली गेंद पर चौका जड़कर टीम को जीत तक पहुंचाया.

मुंबई ने बनाए 5 विकेट पर 195 रन

हार्दिक पंड्या के 21 गेंदों में नाबाद 60 रन की मदद से मुंबई इंडियंस ने 5 विकेट पर 195 रन बनाए. बीच के ओवरों में मुंबई ने विकेट गंवाए, लेकिन बाद में हार्दिक ने इस सत्र में पहली बार बेहद आक्रामक पारी खेलकर टीम को विशाल स्कोर दिया. उन्होंने अपनी पारी में 2 चौके और 7 छक्के जड़े. सौरभ तिवारी ने उनका बखूबी साथ निभाते हुए 25 गेंदों में 34 रन बनाए.

हार्दिक पंड्या ने खेली थी तूफानी पारी

आखिरी चार ओवरों में गत चैम्पियन टीम ने 74 रन बनाए. तिवारी और हार्दिक ने पांचवें विकेट के लिए 64 रन जोड़े. तिवारी ने आर्चर के डाले 17वें ओवर में दो चौके और एक छक्का लगाया, जबकि हार्दिक ने अगले ओवर में अंकित राजपूत को चार छक्के जड़े. इस ओवर में 27 रन बने.

Innings Break!



A quick-fire half-century at the back end of the innings by @hardikpandya7 as #MumbaiIndians post a total of 195/5 on the board.



किशन और सूर्यकुमार ने 83 रन जोड़े

आखिरी ओवर में हार्दिक ने कार्तिक त्यागी को तीन छक्के और दो चौके लगाए. इससे पहले मुंबई ने क्विंटन डिकॉक (6) का विकेट जल्दी गंवा दिया. इसके बाद ईशान किशन (36 गेंदों में 37 रन) और सूर्यकुमार यादव (26 गेंदों में 40 रन) ने दूसरे विकेट के लिए 83 रन जोड़े.

इस तरह आगे बढ़ी मुंबई की पारी

किशन और सूर्य ने तेज गेंदबाज राजपूत को एक-एक छक्का लगाया. सूर्य ने श्रेयस गोपाल के फेंके नौवें ओवर में दो चौके जड़े. राजस्थान ने हालांकि किशन, सूर्य और कीरोन पोलार्ड (6) को जल्दी आउट करके वापसी की कोशिश की. मुंबई का स्कोर इस समय चार विकेट पर 101 रन था. किशन ने त्यागी की गेंद पर थर्डमैन में आर्चर को कैच थमाया. सूर्य और पोलार्ड को गोपाल ने पवेलियन भेजा. सूर्य ने बेन स्टोक्स को आसान कैच थमाया, जबकि पोलार्ड गुगली पर बोल्ड हो गए.