IPL: मनीष पांडे के धमाके से SRH नंबर 5 पर, RR को 8 विकेट से हराया

आईपीएल के 13वें सीजन के 40वें मैच में गुरुवार रात सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने धमाकेदार जीत हासिल की. दुबई में उसने राजस्थान रॉयल्स (RR) को 8 विकेट से मात दी. हैदराबाद ने 18.1 ओवरों में 156/2 रन बनाकर जीत का लक्ष्य (155 रन) हासिल कर लिया. हैदराबाद ने बेहद अहम मैच जीतकर टूर्नामेंट में अपनी उम्मीदें जिंदा रखीं.

सनराइजर्स की जीत के हीरो मनीष पांडे रहे, जिन्होंने नाबाद 83 रनों (47 गेंदें, 8 छक्के, 4 चौके) की जोरदार पारी खेली. उनका साथ निभाया विजय शंकर ने, जिन्होंने नाबाद 52 रन बनाए. तीसरे विकेट के लिए दोनों ने 140 रनों की अटूट साझेदारी की. हैदराबाद ने लगातार तीन हार के बाद यह मैच जीता.

सनराइजर्स हैदराबाद की यह चौथी जीत रही. सनराइजर्स की टीम अब 10 मैचों में 8 अंकों के साथ बेहतर नेट रन रेट के आधार पर 5 वें स्थान पर आ गई है और उसकी प्ले ऑफ की उम्मीदें बनी हुई हैं.

इस सीजन के पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स ने हैदराबाद को मात दी थी. अब उसने उस हार का बदला ले लिया है. मौजूदा आईपीएल में लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर्स की यह पहली जीत है.

दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स की यह 7वीं हार रही और 11 मैचों में 8 अंकों के साथ वह 7 वें स्थान पर फिसल गई है. उसकी प्ले ऑफ की राह बेहद मुश्किल हो गई है.

155 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स की टीम को जोफ्रा आर्चर ने शुरुआती झटके दिए. कप्तान डेविड वॉर्नर (4) को बेन स्टोक्स ने लपक लिया. इसके बाद जॉनी बेयरस्टो (10) भी चलते बने, उन्हें आर्चर ने बोल्ड किया. 4 और 16 के स्कोर पर ये दोनों विकेट गिरे.

इसके बाद मनीष पांडे (नाबाद 83) और विजय शंकर (नाबाद 52) की जोड़ी ने टीम को संभाला और जीत तक ले गए. तीसरे विकेट के लिए दोनों ने 140 रनों की अटूट साझेदारी की. मनीष पांडे ने 28 गेंदों में अपनी फिफ्टी पूरी की. विजय शंकर ने 51 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया.

ऐसे मिली सनराइर्स हैदराबाद को जीत

जोफ्रा आर्चर (21 रन देकर 2) ने डेविड वॉर्नर (4) और जॉनी बेयरस्टो (10) को लगातार ओवरों में आउट करके सनराइजर्स का स्कोर दो विकेट पर 16 रन कर दिया था. वॉर्नर ने दूसरी स्लिप में कैच दिया तो बेयरस्टो के पास उनकी इनस्विंगर का कोई जवाब नहीं था.

मनीष पांडे हावी होकर खेलने की स्पष्ट मानसिकता के साथ मैदान पर उतरे थे. आर्चर के आक्रमण से हटने के बाद स्टोक्स और कार्तिक त्यागी पर दो-दो छक्के जड़कर उन्होंने पावरप्ले में स्कोर 58 रन पर पहुंचाया. जब स्पिनर दबाव बना रहे थे तब उन्होंने श्रेयस गोपाल पर छक्का लगाया और 28 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया.

मनीष पांडे-विजय शंकर पूरे रंग में दिखे

स्टीव स्मिथ ने आर्चर को दूसरे स्पेल के लिए तब बुलाया जब बल्लेबाज क्रीज पर पांव जमा चुके थे. आर्चर ने डेथ ओवरों से पहले अपना कोटा पूरा कर दिया. उनके आखिरी ओवर में शंकर ने लगातार तीन चौके लगाए. त्यागी का अपनी गेंदों पर नियंत्रण नहीं था और पांडे ने लगातार उन्हें इस गलती की सजा भी दी. उन्होंने स्टोक्स की गेंद भी छह रन के लिए भेजी जबकि शंकर ने त्यागी पर विजयी चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया.

राजस्थान रॉयल्स ने 154/6 रन बनाए थे

टॉस जीतकर सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को बल्लेबाजी के लिए उतारा. सनराइजर्स की अनुशासित गेंदबाजी के सामने राजस्थान रॉयल्स का कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया और उसने 154/6 रन बनाए. रॉयल्स के अधिकतर बल्लेबाजों ने क्रीज पर पर्याप्त समय बिताने के बाद अपना विकेट गंवाया. उसकी तरफ से संजू सैमसन (26 गेंदों पर 36) ने सर्वाधिक रन बनाए, जबकि बेन स्टोक्स ने 32 गेंदों पर 30 रन की संघर्षपूर्ण पारी खेली.

मौजूदा सीजन में अपना पहला मैच खेल रहे जेसन होल्डर ने सनराइजर्स की तरफ से 33 रन देकर 3 विकेट लिये, जबकि राशिद खान (20 रन देकर एक) और विजय शंकर (तीन ओवर में 15 रन, एक विकेट) ने कसी गेंदबाजी की.

उथप्पा-स्टोक्स की साझेदारी जम नहीं पाई

रॉबिन उथप्पा (13 गेंदों पर 19) अच्छी लय में दिख रहे थे, लेकिन बेमतलब का रन लेने के प्रयास में रन आउट हो गए. दूसरे सलामी बल्लेबाज स्टोक्स की टाइमिंग सही नहीं थी और उनके संघर्ष को देखकर लग रहा था कि वह पारी का आगाज करने का लुत्फ नहीं उठा रहे हैं.

भाग्य जरूर स्टोक्स का पूरा साथ दे रहा था. दो बार हवा में लहराता उनका शॉट फील्डर की पहुंच से थोड़ा आगे गिर गया, जबकि एक बार विजय शंकर ने उनका हाथ में आया कैच छोड़ा. आखिर में राशिद खान ने ही उन्हें लेग ब्रेक पर बोल्ड किया.

सैमसन भी अपनी पारी को बढ़ा नहीं पाए

सैमसन पिछले मैचों की नाकामी से उबरने के लिए तत्पर दिखे. संदीप शर्मा पर लगाए गए उनके दोनों चौके विशिष्ट शैली के थे. इसके बाद उन्होंने होल्डर की गेंद पर लेंथ का अच्छी तरह से अनुमान लगाकर खूबसूरत छक्का जड़ा. होल्डर की अगली गेंद ऑफकटर थी, जिस पर सैमसन चूककर बोल्ड हो गए.

Holder with the key breakthrough.



Sanju Samson is bowled for 36.



राशिद और विजय शंकर ने बीच के ओवरों में बल्लेबाजों को बांधे रखा. पहले 6 ओवरों में 47 रन बने थे, लेकिन रॉयल्स 15वें ओवर में तिहरे अंक में पहुंचा. सैमसन और स्टोक्स के एक ही स्कोर पर आउट होने के बाद जोस बटलर (12 गेंदों पर 9) पर निगाहें टिकी थीं, लेकिन वह भी किसी समय सहज नहीं दिखे. शंकर ने उन्हें प्वाइंट पर कैच आउट कराया.

जोफ्रा आर्चर ने आखिर में 16 रन बनाए

होल्डर ने 19वें ओवर में कप्तान स्टीव स्मिथ (15 गेंदों पर 19) और रियान पराग (12 गेंदों पर 20) को सीमा रेखा पर कैच करवाया. जोफ्रा आर्चर ने आखिर में सात गेंदों पर कीमती 16 रन बनाए, जिसमें नटराजन की आखिरी गेंद पर लगाया गया छक्का भी शामिल है.