बेटी के जन्म पर कैप्टन कोहली ने लोगों से की खास अपील, जानिए क्या कहा

टीम इंडिया के नियमित कप्तान विराट कोहली पापा बन गए हैं. सोमवार को एक तरफ भारतीय टीम ने सिडनी में कंगारुओं के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर मैच बचाया, वहीं दूसरी तरफ कप्तान कोहली के घर नन्हीं परी आई. इस मौके पर कोहली ने अपने प्रशंसकों से खास अपील भी की है.

32 साल के कोहली ने ट्वीट कर पापा बनने की जानकारी दी. उन्होंने लिखा, 'हम दोनों को यह बात बताते हुए खुशी हो रही है कि आज दोपहर हमारे यहां बेटी हुई है. हम आपके प्यार और मंगलकामनाओं के लिए दिल से आभारी है. अनुष्का और बेटी, दोनों बिल्कुल ठीक हैं.'

साथ ही कैप्टन कोहली ने लिखा, 'यह हमारा सौभाग्य है कि हमें इस जिंदगी का यह चैप्टर अनुभव करने को मिला. हम जानते हैं कि आप यह जरूर समझेंगे कि इस समय हम सबको थोड़ी प्राइवेसी चाहिए होगी.'

पापा बनने पर विराट कोहली को सोशल मीडिया पर लगातार बधाइयां मिल रही हैं. श्रेयस अय्यर ने ट्वीट किया- बधाई हो कप्तान!

स्टार ऑफ स्पिनर आर. अश्विन ने लिखा- बहुत गर्मजोशी से स्वागत!

सुरेश रैना ने लिखा- बेटियां उन लोगों के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद हैं, जो सबसे भाग्यशाली हैं! बधाई हो.

