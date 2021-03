भारतीय फुटबॉल कप्तान सुनील छेत्री COVID-19 पॉजिटिव

भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. गुरुवार को छेत्री ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. छेत्री ने गोवा में जारी इंडियन सुपर लीग (ISL) में भाग लिया था. छेत्री की कप्तानी वाली बेंगलुरू एफसी लीग स्टेज में ही बाहर हो चुकी है.

छेत्री ने लिखा 'यह खुश होने वाली अपडेट नहीं है. मैं कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया हूं. अच्छी बात यह है कि मैं ठीक महसूस कर रहा हूं, जल्द ही फुटबॉल पिच पर वापसी करूंगा. आप सभी को हमेशा सुरक्षा संबंधी सावधानियां बरतनी चाहिए.'

In a not-so-happy update, I've tested positive for COVID-19. In better news, I feel fine as I continue my recovery from the virus and should be back on a football pitch soon. No better time to keep reminding everyone to continue taking all the safety precautions always.