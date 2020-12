IND vs AUS: मुश्किल में ऑस्ट्रेलिया, स्मिथ 'फिट' नहीं- 10 मिनट ही मैदान पर रुके

ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत के खिलाफ चार टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले फिटनेस समस्याओं से जूझ रही है. शीर्ष बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने कमर में सूजन के कारण मंगलवार को महत्वपूर्ण अभ्यास सत्र में भाग नहीं लिया.

स्मिथ ने करीब 10 मिनट अपने साथी खिलाड़ियों के साथ वॉर्म-अप किया, जिसमें कुछ स्ट्रेचिंग व्यायाम शामिल थे. उसके बाद फुटबॉल सत्र में भाग नहीं लिया और सीधे ड्रेसिंग रूम चले गए. गेंद उठाते समय उनकी कमर मुड़ गई थी.

टीम फिजियो डेविड बीकले भी उनके साथ ड्रेसिंग रूम की तरफ गए. दिन-रात का टेस्ट गुरुवार से शुरू हो रहा है. स्मिथ के बुधवार तक अभ्यास पर लौटने की उम्मीद नहीं है.

