IND vs AUS: कोच लैंगर बोले- फिटनेस पास करने पर इस ऑलराउंडर का डेब्यू तय

ऑस्ट्रेलिया के कोच जस्टिन लैंगर ने मंगलवार को कहा कि ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन फिट रहे तो एडिलेड में भारत के खिलाफ सीरीज के पहले मैच में टेस्ट डेब्यू करेंगे. पिछले हफ्ते टीम इंडिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया-ए के अभ्यास मैच के दौरान ग्रीन के सिर में चोट लगी थी.

21 साल के ऑलराउंडर ग्रीन गेंदबाजी कर रहे थे और जसप्रीत बुमराह ने उनकी गेंद पर स्ट्रेट ड्राइव लगाया था, जिसे कैच लपकने के प्रयास में गेंद उनके हाथों से निकलकर उनके सिर के बाएं हिस्से में लग गई थी. इसके बाद ग्रीन को ‘कन्कशन’ के कारण तीन दिवसीय अभ्यास मैच के बचे हुए हिस्से से बाहर कर दिया गया था.

How is this for sportsmanship? Green cops one in the face, Siraj goes straight to check on him. 🇦🇺🇮🇳 #AUSAvIND #AUSAvINDA pic.twitter.com/ivPYyFF4qa